https://ria.ru/20220301/bankrotstvo-1775936324.html

Компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве

Компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве - РИА Новости, 01.03.2022

Компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве

Швейцарская компания Nord Stream 2, оператор "Северного потока — 2", подаст заявление о банкротстве, заявила представитель кантона Цуг, где находится... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:47

2022-03-01T21:47

2022-03-01T22:11

экономика

северный поток — 2

россия

швейцария

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ЦЮРИХ, 1 мар — РИА Новости. Швейцарская компания Nord Stream 2, оператор "Северного потока — 2", подаст заявление о банкротстве, заявила представитель кантона Цуг, где находится штаб-квартира фирмы, Сильвия Тальманн-Гут"Компания должна депонировать баланс (примечание: подать заявление о банкротстве)", — сказала Тальманн-Гут швейцарской телерадиостанции SRF.По ее словам, предприятие стало неплатежеспособным из-за американских санкций.Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Как заявил сегодня глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, находящийся с визитом в США, в обозримом будущем "Северный поток — 2" не будет сертифицирован и допущен к работе.

https://ria.ru/20220301/gaz-1775922751.html

россия

швейцария

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, северный поток — 2, россия, швейцария