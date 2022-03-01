https://ria.ru/20220301/bankrotstvo-1775936324.html
Компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве
Компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве - РИА Новости, 01.03.2022
Компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве
Швейцарская компания Nord Stream 2, оператор "Северного потока — 2", подаст заявление о банкротстве, заявила представитель кантона Цуг, где находится... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:47
2022-03-01T21:47
2022-03-01T22:11
экономика
северный поток — 2
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швейцария
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ЦЮРИХ, 1 мар — РИА Новости. Швейцарская компания Nord Stream 2, оператор "Северного потока — 2", подаст заявление о банкротстве, заявила представитель кантона Цуг, где находится штаб-квартира фирмы, Сильвия Тальманн-Гут"Компания должна депонировать баланс (примечание: подать заявление о банкротстве)", — сказала Тальманн-Гут швейцарской телерадиостанции SRF.По ее словам, предприятие стало неплатежеспособным из-за американских санкций.Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Как заявил сегодня глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, находящийся с визитом в США, в обозримом будущем "Северный поток — 2" не будет сертифицирован и допущен к работе.
https://ria.ru/20220301/gaz-1775922751.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, северный поток — 2, россия, швейцария
21:47 01.03.2022 (обновлено: 22:11 01.03.2022)
Компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве
Швейцарская компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве