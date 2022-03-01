Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/bankrotstvo-1775936324.html
Компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве
Компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве - РИА Новости, 01.03.2022
Компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве
Швейцарская компания Nord Stream 2, оператор "Северного потока — 2", подаст заявление о банкротстве, заявила представитель кантона Цуг, где находится... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:47
2022-03-01T22:11
экономика
северный поток — 2
россия
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752797307_0:0:3998:2249_1920x0_80_0_0_bc3a54470bc17af01b2dee9234698341.jpg
ЦЮРИХ, 1 мар — РИА Новости. Швейцарская компания Nord Stream 2, оператор "Северного потока — 2", подаст заявление о банкротстве, заявила представитель кантона Цуг, где находится штаб-квартира фирмы, Сильвия Тальманн-Гут"Компания должна депонировать баланс (примечание: подать заявление о банкротстве)", — сказала Тальманн-Гут швейцарской телерадиостанции SRF.По ее словам, предприятие стало неплатежеспособным из-за американских санкций.Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Как заявил сегодня глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, находящийся с визитом в США, в обозримом будущем "Северный поток — 2" не будет сертифицирован и допущен к работе.
https://ria.ru/20220301/gaz-1775922751.html
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752797418_0:0:3400:2551_1920x0_80_0_0_e2532f43e54da2e29ce9e83d0855fab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, северный поток — 2, россия, швейцария
21:47 01.03.2022 (обновлено: 22:11 01.03.2022)
 
Компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве

Швейцарская компания-оператор "Северного потока — 2" подаст заявление о банкротстве

© Фото : Nord Stream 2Судно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Nord Stream 2
Судно-трубоукладчик "Фортуна"
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 1 мар — РИА Новости. Швейцарская компания Nord Stream 2, оператор "Северного потока — 2", подаст заявление о банкротстве, заявила представитель кантона Цуг, где находится штаб-квартира фирмы, Сильвия Тальманн-Гут
"Компания должна депонировать баланс (примечание: подать заявление о банкротстве)", — сказала Тальманн-Гут швейцарской телерадиостанции SRF.
По ее словам, предприятие стало неплатежеспособным из-за американских санкций.
Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Как заявил сегодня глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, находящийся с визитом в США, в обозримом будущем "Северный поток — 2" не будет сертифицирован и допущен к работе.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 20:11
Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" не будет сертифицирован
 
ЭкономикаСеверный поток — 2РоссияШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала