14:26 01.03.2022 (обновлено: 16:56 01.03.2022)
Nord Stream 2 AG может подать заявление на банкротство, сообщили СМИ
Reuters: Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления на банкротство
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления на банкротство из-за налагаемых на её деятельность санкций, сообщают СМИ.
"Швейцарская компания, построившая газопровод "Северный поток 2" из России в Германию, рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве… поскольку она пытается урегулировать претензии до истечения срока, установленного санкциями США, в соответствии с которыми другие организации должны прекратить с ней сотрудничество", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
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Отмечается, что Nord Stream 2 AG, по сообщениям источников агентства, работает с финансовым консультантом для погашения некоторых своих обязательств и может официально начать процедуру банкротства в швейцарском суде на этой неделе.
Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
Накануне Shell - один из пяти европейских партнёров "Северного потока 2" - сообщил о решении прекратить участие в проекте.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый. Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
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