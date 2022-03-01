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СМИ: в Евросоюзе договорились отключить от SWIFT семь российских банков
СМИ: в Евросоюзе договорились отключить от SWIFT семь российских банков - РИА Новости, 01.03.2022
СМИ: в Евросоюзе договорились отключить от SWIFT семь российских банков
Постпреды стран Евросоюза договорились отключить семь российских банков от системы SWIFT, в том числе ВТБ и банк "Россия", передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:33
2022-03-01T22:45
экономика
санкции в отношении россии
swift
россия
центральный банк рф (цб рф)
антон силуанов
дмитрий песков
жозеп боррель
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза договорились отключить семь российских банков от системы SWIFT, в том числе ВТБ и банк "Россия", передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Согласно источникам, в списке также банки "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. По словам источников, некоторые страны, в том числе Польша, настаивали на отключении от SWIFT большего числа банков.В одобренный постпредами список банков, которые отключат от SWIFT, не вошли Сбербанк и Газпромбанк, отмечает агентство.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
https://ria.ru/20220301/putin-1775939922.html
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экономика, санкции в отношении россии, swift, россия, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, дмитрий песков, жозеп боррель, украина
22:33 01.03.2022 (обновлено: 22:45 01.03.2022)
 
СМИ: в Евросоюзе договорились отключить от SWIFT семь российских банков

Bloomberg: постпреды стран ЕС договорились отключить от SWIFT семь российских банков

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза договорились отключить семь российских банков от системы SWIFT, в том числе ВТБ и банк "Россия", передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Согласно источникам, в списке также банки "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. По словам источников, некоторые страны, в том числе Польша, настаивали на отключении от SWIFT большего числа банков.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
В одобренный постпредами список банков, которые отключат от SWIFT, не вошли Сбербанк и Газпромбанк, отмечает агентство.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 22:20
Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 15:00
Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииSWIFTРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Антон СилуановДмитрий ПесковЖозеп БоррельУкраина
 
 
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