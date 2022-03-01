https://ria.ru/20220301/azovskoe-1775852606.html

Украинским военным заблокировали выход к Азовскому морю, заявило Минобороны

Украинским военным заблокировали выход к Азовскому морю, заявило Минобороны - РИА Новости, 01.03.2022

Украинским военным заблокировали выход к Азовскому морю, заявило Минобороны

Украинские военные полностью лишились выхода к Азовскому морю, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:35

2022-03-01T15:35

2022-03-01T16:24

россия

украина

азовское море

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские военные полностью лишились выхода к Азовскому морю, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.За сегодняшний день подразделения ДНР продвинулись на 19 километров, добавил представитель ведомства.Он уточнил, что войска ЛНР при огневой поддержке ВС России с начала операции продвинулась на 61 километр.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775790990.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

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украина

азовское море

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

россия, украина, азовское море, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф