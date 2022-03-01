15:35 01.03.2022 (обновлено: 16:24 01.03.2022)
Украинским военным заблокировали выход к Азовскому морю, заявило Минобороны
Минобороны сообщило о полной блокировке выхода украинских войск к Азовскому морю
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские военные полностью лишились выхода к Азовскому морю, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря. <...> С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован".
За сегодняшний день подразделения ДНР продвинулись на 19 километров, добавил представитель ведомства.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.