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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/azovskoe-1775852606.html
Украинским военным заблокировали выход к Азовскому морю, заявило Минобороны
Украинским военным заблокировали выход к Азовскому морю, заявило Минобороны - РИА Новости, 01.03.2022
Украинским военным заблокировали выход к Азовскому морю, заявило Минобороны
Украинские военные полностью лишились выхода к Азовскому морю, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:35
2022-03-01T16:24
россия
украина
азовское море
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские военные полностью лишились выхода к Азовскому морю, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.За сегодняшний день подразделения ДНР продвинулись на 19 километров, добавил представитель ведомства.Он уточнил, что войска ЛНР при огневой поддержке ВС России с начала операции продвинулась на 61 километр.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775790990.html
https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html
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россия, украина, азовское море, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
15:35 01.03.2022 (обновлено: 16:24 01.03.2022)
 
Украинским военным заблокировали выход к Азовскому морю, заявило Минобороны

Минобороны сообщило о полной блокировке выхода украинских войск к Азовскому морю

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские военные полностью лишились выхода к Азовскому морю, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря. <...> С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован".

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Игорь Конашенков
официальный представитель Минобороны России
За сегодняшний день подразделения ДНР продвинулись на 19 километров, добавил представитель ведомства.
Он уточнил, что войска ЛНР при огневой поддержке ВС России с начала операции продвинулась на 61 километр.
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В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаАзовское мореВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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