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Канцлер Австрии попросил вызвать российского посла в МИД
Канцлер Австрии попросил вызвать российского посла в МИД - РИА Новости, 01.03.2022
Канцлер Австрии попросил вызвать российского посла в МИД
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что поручил главе МИД страны Александеру Шалленбергу вызвать посла России из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:16
2022-03-01T18:21
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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что поручил главе МИД страны Александеру Шалленбергу вызвать посла России из-за ситуации на Украине."Поскольку ситуация драматически обостряется и нет международно защищенных коридоров для беженцев и поставки помощи, я по договоренности с вице-канцлером, во-первых, попросил главу МИД вызвать российского посла", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.Он подчеркнул, что в этот раз беседу вел министр иностранных дел Шелленберг лично."Это одно из самых строгих дипломатических средств, которые у нас, нейтральной страны, есть в распоряжении", - добавил он.Российский посол был вызван в МИД Австрии уже в третий раз.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
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в мире, россия, австрия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:16 01.03.2022 (обновлено: 18:21 01.03.2022)
 
Канцлер Австрии попросил вызвать российского посла в МИД

Канцлер Австрии Нехаммер попросил главу МИД вызвать российского посла

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Канцлер Австрии Карл Нехаммер
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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что поручил главе МИД страны Александеру Шалленбергу вызвать посла России из-за ситуации на Украине.
"Поскольку ситуация драматически обостряется и нет международно защищенных коридоров для беженцев и поставки помощи, я по договоренности с вице-канцлером, во-первых, попросил главу МИД вызвать российского посла", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.
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Он подчеркнул, что в этот раз беседу вел министр иностранных дел Шелленберг лично.
"Это одно из самых строгих дипломатических средств, которые у нас, нейтральной страны, есть в распоряжении", - добавил он.
Российский посол был вызван в МИД Австрии уже в третий раз.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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