https://ria.ru/20220301/avstriya-1775880944.html

Канцлер Австрии попросил вызвать российского посла в МИД

Канцлер Австрии попросил вызвать российского посла в МИД - РИА Новости, 01.03.2022

Канцлер Австрии попросил вызвать российского посла в МИД

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что поручил главе МИД страны Александеру Шалленбергу вызвать посла России из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:16

2022-03-01T17:16

2022-03-01T18:21

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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что поручил главе МИД страны Александеру Шалленбергу вызвать посла России из-за ситуации на Украине."Поскольку ситуация драматически обостряется и нет международно защищенных коридоров для беженцев и поставки помощи, я по договоренности с вице-канцлером, во-первых, попросил главу МИД вызвать российского посла", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.Он подчеркнул, что в этот раз беседу вел министр иностранных дел Шелленберг лично."Это одно из самых строгих дипломатических средств, которые у нас, нейтральной страны, есть в распоряжении", - добавил он.Российский посол был вызван в МИД Австрии уже в третий раз.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, австрия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика