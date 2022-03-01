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Шоубиз
https://ria.ru/20220301/alfa-bank-1775766460.html
Суд нашел шесть нарушений в рекламе Альфа-банка с Моргенштерном
Суд нашел шесть нарушений в рекламе Альфа-банка с Моргенштерном - РИА Новости, 01.03.2022
Суд нашел шесть нарушений в рекламе Альфа-банка с Моргенштерном
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС России, установившей, что Альфа-банк допустил неоднократное нарушение законодательства о... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:27
2022-03-01T11:37
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
альфа-банк
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
реклама
россия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС России, установившей, что Альфа-банк допустил неоднократное нарушение законодательства о рекламе в снятом по его заказу ролике музыканта Моргенштерна "Клип за 10 лямов", следует из опубликованного решения суда.Ролик с рекламой пластиковой карты банка размещен на YouTube-канале Моргенштерна. В нем, как описывается в судебном акте, исполнитель входит в офис Альфа-банка с бутылкой алкогольного напитка в руках, употребляя на ходу из горла бутылки алкогольную продукцию, в клипе принимают участие девушки в униформе цветовой гаммы Альфа-банка. Закончив петь, Моргенштерн предлагает зрителям оформить карту банка, а несовершеннолетним – обратиться с этой просьбой к родителям."В конце ролика Моргенштерн имитирует совершение платежной операции по карте АО "Альфа-Банк", используя в качестве торгового терминала девушку (сотрудницу банка)", - приводится в решении суда описание финальной сцены ролика-клипа.ФАС получила жалобу на ролик от зрителей, провела разбирательство и усмотрела сразу несколько нарушений закона. В частности, отметило ведомство, в ролике нарушены запреты на демонстрацию употребления алкоголя, на обращение к несовершеннолетним с целью убедить родителей приобрести рекламируемый товар, на употребление характеристики "лучший банк" без указания критериев сравнения, на рекламу товара без указания части существенной информации о нем.Кроме того, созданный в рекламе образ сотрудниц выглядит вызывающим и непристойным, действия Моргенштерна "по использованию девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом", а сам исполнитель демонстрирует неприличный жест. Всего ведомство выявило нарушение шести норм "Закона о рекламе".Альфа-банк оспорил решение и предписание ФАС от 23 апреля 2021 года. В суде банк заявил, что в рекламе отсутствует демонстрация процесса потребления алкогольной продукции, показ в рекламе девушек, несоответствующих реальному образу сотрудниц банка, имеет цель создания необычного образа, а употребление в рекламе слова "лучший" является средством художественной выразительности.Суд первой инстанции, однако, согласился с ФАС и отметил, что банк как рекламодатель несет ответственность за все выявленные нарушения. Альфа-банк уже подал апелляцию на решение суда.
https://ria.ru/20220218/sportkary-1773580749.html
https://ria.ru/20220226/alfa-bank-1775230488.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), альфа-банк, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия, реклама, россия
11:27 01.03.2022 (обновлено: 11:37 01.03.2022)
 
Суд нашел шесть нарушений в рекламе Альфа-банка с Моргенштерном

Суд нашел шесть нарушений закона в рекламном ролике Моргенштерна про карту Альфа-банка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС России, установившей, что Альфа-банк допустил неоднократное нарушение законодательства о рекламе в снятом по его заказу ролике музыканта Моргенштерна "Клип за 10 лямов", следует из опубликованного решения суда.
Ролик с рекламой пластиковой карты банка размещен на YouTube-канале Моргенштерна. В нем, как описывается в судебном акте, исполнитель входит в офис Альфа-банка с бутылкой алкогольного напитка в руках, употребляя на ходу из горла бутылки алкогольную продукцию, в клипе принимают участие девушки в униформе цветовой гаммы Альфа-банка. Закончив петь, Моргенштерн предлагает зрителям оформить карту банка, а несовершеннолетним – обратиться с этой просьбой к родителям.
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Моргенштерну запретили продавать спорткары McLaren и Porsche
"В конце ролика Моргенштерн имитирует совершение платежной операции по карте АО "Альфа-Банк", используя в качестве торгового терминала девушку (сотрудницу банка)", - приводится в решении суда описание финальной сцены ролика-клипа.
ФАС получила жалобу на ролик от зрителей, провела разбирательство и усмотрела сразу несколько нарушений закона. В частности, отметило ведомство, в ролике нарушены запреты на демонстрацию употребления алкоголя, на обращение к несовершеннолетним с целью убедить родителей приобрести рекламируемый товар, на употребление характеристики "лучший банк" без указания критериев сравнения, на рекламу товара без указания части существенной информации о нем.
Кроме того, созданный в рекламе образ сотрудниц выглядит вызывающим и непристойным, действия Моргенштерна "по использованию девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом", а сам исполнитель демонстрирует неприличный жест. Всего ведомство выявило нарушение шести норм "Закона о рекламе".
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Альфа-банк оспорил решение и предписание ФАС от 23 апреля 2021 года. В суде банк заявил, что в рекламе отсутствует демонстрация процесса потребления алкогольной продукции, показ в рекламе девушек, несоответствующих реальному образу сотрудниц банка, имеет цель создания необычного образа, а употребление в рекламе слова "лучший" является средством художественной выразительности.
Суд первой инстанции, однако, согласился с ФАС и отметил, что банк как рекламодатель несет ответственность за все выявленные нарушения. Альфа-банк уже подал апелляцию на решение суда.
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21 февраля, 17:44Шоубиз
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Альфа-банкФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ПроисшествияРекламаРоссия
 
 
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