https://ria.ru/20220301/akkreditatsiya-1775928654.html
У журналиста РИА Новости отозвали регистрацию на газовую конференцию в Вене
У журналиста РИА Новости отозвали регистрацию на газовую конференцию в Вене - РИА Новости, 01.03.2022
У журналиста РИА Новости отозвали регистрацию на газовую конференцию в Вене
У корреспондента РИА Новости в Вене отозвали аккредитацию на Европейскую газовую конференцию, сославшись на указание руководства приостановить любые отношения с РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:50
2022-03-01T20:50
2022-03-01T21:48
евросоюз
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ВЕНА, 1 мар — РИА Новости, Маргарита Костив. У корреспондента РИА Новости в Вене отозвали аккредитацию на Европейскую газовую конференцию, сославшись на указание руководства приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ.Европейская газовая конференция проходит ежегодно в австрийской столице, в этом году мероприятие состоится 21-23 марта. Корреспондент РИА Новости получила подтверждение о регистрации на конференцию 3 февраля."Учитывая недавние события на Украине и позицию ЕС в отношении российских СМИ, нам придется аннулировать вашу пресс-карту на Европейскую газовую конференцию этого года", — сообщили организаторы.В свою очередь, корреспондент указала, что РИА Новости не фигурирует среди попадающих под санкции Евросоюза российских СМИ, в связи с чем отзыв аккредитации на конференцию не может быть обоснован европейскими ограничительными мерами."Мы принадлежим американской компании, и они попросили нас приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ. Я сожалею об этом, но это решение выше меня", — пояснил организатор. В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке инструментов для блокировки RT, Sputnik и их дочерних структур в ЕС. Она пояснила, что эта санкция связана с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, вена, австрия, риа новости, украина
20:50 01.03.2022 (обновлено: 21:48 01.03.2022)
У журналиста РИА Новости отозвали регистрацию на газовую конференцию в Вене
У журналиста РИА Новости отозвали аккредитацию на Европейскую газовую конференцию в Вене
ВЕНА, 1 мар — РИА Новости, Маргарита Костив. У корреспондента РИА Новости в Вене отозвали аккредитацию на Европейскую газовую конференцию, сославшись на указание руководства приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ.
Европейская газовая конференция проходит ежегодно в австрийской столице, в этом году мероприятие состоится 21-23 марта. Корреспондент РИА Новости получила подтверждение о регистрации на конференцию 3 февраля.
"Учитывая недавние события на Украине
и позицию ЕС в отношении российских СМИ, нам придется аннулировать вашу пресс-карту на Европейскую газовую конференцию этого года", — сообщили организаторы.
В свою очередь, корреспондент указала, что РИА Новости не фигурирует среди попадающих под санкции Евросоюза
российских СМИ, в связи с чем отзыв аккредитации на конференцию не может быть обоснован европейскими ограничительными мерами.
"Мы принадлежим американской компании, и они попросили нас приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ. Я сожалею об этом, но это решение выше меня", — пояснил организатор.
В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке инструментов для блокировки RT, Sputnik и их дочерних структур в ЕС. Она пояснила, что эта санкция связана с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины.