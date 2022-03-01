https://ria.ru/20220301/akkreditatsiya-1775928654.html

У журналиста РИА Новости отозвали регистрацию на газовую конференцию в Вене

У журналиста РИА Новости отозвали регистрацию на газовую конференцию в Вене - РИА Новости, 01.03.2022

У журналиста РИА Новости отозвали регистрацию на газовую конференцию в Вене

У корреспондента РИА Новости в Вене отозвали аккредитацию на Европейскую газовую конференцию, сославшись на указание руководства приостановить любые отношения с РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:50

2022-03-01T20:50

2022-03-01T21:48

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вена

австрия

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ВЕНА, 1 мар — РИА Новости, Маргарита Костив. У корреспондента РИА Новости в Вене отозвали аккредитацию на Европейскую газовую конференцию, сославшись на указание руководства приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ.Европейская газовая конференция проходит ежегодно в австрийской столице, в этом году мероприятие состоится 21-23 марта. Корреспондент РИА Новости получила подтверждение о регистрации на конференцию 3 февраля."Учитывая недавние события на Украине и позицию ЕС в отношении российских СМИ, нам придется аннулировать вашу пресс-карту на Европейскую газовую конференцию этого года", — сообщили организаторы.В свою очередь, корреспондент указала, что РИА Новости не фигурирует среди попадающих под санкции Евросоюза российских СМИ, в связи с чем отзыв аккредитации на конференцию не может быть обоснован европейскими ограничительными мерами."Мы принадлежим американской компании, и они попросили нас приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ. Я сожалею об этом, но это решение выше меня", — пояснил организатор. В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке инструментов для блокировки RT, Sputnik и их дочерних структур в ЕС. Она пояснила, что эта санкция связана с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

евросоюз, в мире, вена, австрия, риа новости, украина