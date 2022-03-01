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У журналиста РИА Новости отозвали регистрацию на газовую конференцию в Вене
У журналиста РИА Новости отозвали регистрацию на газовую конференцию в Вене - РИА Новости, 01.03.2022
У журналиста РИА Новости отозвали регистрацию на газовую конференцию в Вене
У корреспондента РИА Новости в Вене отозвали аккредитацию на Европейскую газовую конференцию, сославшись на указание руководства приостановить любые отношения с РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:50
2022-03-01T21:48
евросоюз
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вена
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риа новости
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ВЕНА, 1 мар — РИА Новости, Маргарита Костив. У корреспондента РИА Новости в Вене отозвали аккредитацию на Европейскую газовую конференцию, сославшись на указание руководства приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ.Европейская газовая конференция проходит ежегодно в австрийской столице, в этом году мероприятие состоится 21-23 марта. Корреспондент РИА Новости получила подтверждение о регистрации на конференцию 3 февраля."Учитывая недавние события на Украине и позицию ЕС в отношении российских СМИ, нам придется аннулировать вашу пресс-карту на Европейскую газовую конференцию этого года", — сообщили организаторы.В свою очередь, корреспондент указала, что РИА Новости не фигурирует среди попадающих под санкции Евросоюза российских СМИ, в связи с чем отзыв аккредитации на конференцию не может быть обоснован европейскими ограничительными мерами."Мы принадлежим американской компании, и они попросили нас приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ. Я сожалею об этом, но это решение выше меня", — пояснил организатор. В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке инструментов для блокировки RT, Sputnik и их дочерних структур в ЕС. Она пояснила, что эта санкция связана с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины.
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евросоюз, в мире, вена, австрия, риа новости, украина
20:50 01.03.2022 (обновлено: 21:48 01.03.2022)
 
У журналиста РИА Новости отозвали регистрацию на газовую конференцию в Вене

У журналиста РИА Новости отозвали аккредитацию на Европейскую газовую конференцию в Вене

© Fotolia / jorisvoВенская ратуша. Австрия
Венская ратуша. Австрия - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Fotolia / jorisvo
Венская ратуша. Австрия
Читать ria.ru в
ВЕНА, 1 мар — РИА Новости, Маргарита Костив. У корреспондента РИА Новости в Вене отозвали аккредитацию на Европейскую газовую конференцию, сославшись на указание руководства приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ.
Европейская газовая конференция проходит ежегодно в австрийской столице, в этом году мероприятие состоится 21-23 марта. Корреспондент РИА Новости получила подтверждение о регистрации на конференцию 3 февраля.
"Учитывая недавние события на Украине и позицию ЕС в отношении российских СМИ, нам придется аннулировать вашу пресс-карту на Европейскую газовую конференцию этого года", — сообщили организаторы.
В свою очередь, корреспондент указала, что РИА Новости не фигурирует среди попадающих под санкции Евросоюза российских СМИ, в связи с чем отзыв аккредитации на конференцию не может быть обоснован европейскими ограничительными мерами.
"Мы принадлежим американской компании, и они попросили нас приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ. Я сожалею об этом, но это решение выше меня", — пояснил организатор.
В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке инструментов для блокировки RT, Sputnik и их дочерних структур в ЕС. Она пояснила, что эта санкция связана с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины.
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