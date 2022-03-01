https://ria.ru/20220301/adygeya-1775741810.html

Кумпилов: преобразования в Адыгее благодаря ЕР идут почти во всех отраслях

Кумпилов: преобразования в Адыгее благодаря ЕР идут почти во всех отраслях - РИА Новости, 01.03.2022

Кумпилов: преобразования в Адыгее благодаря ЕР идут почти во всех отраслях

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что преобразования в республике благодаря "Единой России" идут почти во всех отраслях, и люди видят эти позитивные перемены, РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:00

2022-03-01T10:00

2022-03-01T10:00

республика адыгея

россия

единая россия

общество

мурат кумпилов

республика адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_644cc3c5909d3eda872aa8ee08249775.jpg

КРАСНОДАР, 1 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что преобразования в республике благодаря "Единой России" идут почти во всех отраслях, и люди видят эти позитивные перемены, сообщает пресс-служба Кумпилова.Глава республики, возглавляющий также региональное отделение "Единой России", принял участие в XXXIV конференции парторганизации."Преобразования идут практически во всех отраслях. За последние годы в регионе строятся школы и детсады, спортивные объекты; возводятся и ремонтируются объекты здравоохранения, дома культуры, детские школы искусств; создаются модельные библиотеки; благоустраиваются дворовые и общественные территории; ремонтируются автодороги", - цитирует пресс-служба Кумпилова, выступившего перед однопартийцами."Единая Россия" не раз доказывала свою эффективность, умение находить грамотные решения в ответ на вызовы, была инициатором многих антикризисных механизмов, принятых в помощь населению в первый год пандемии, отмечается в сообщении со ссылкой на слова главы республики."В такой работе мы ориентируемся прежде всего на интересы людей. Любая инициатива единороссов – это ответ на конкретные запросы населения. Такой подход – в основе всей работы, которая ведется сейчас в стране. Общенациональные задачи, сформулированные президентом России, направлены на решение вопросов, которые больше всего волнуют население. Люди видят отдачу от проводимых преобразований, видят перемены, которые происходят в каждой отрасли. При этом ждут от нас ещё больших результатов", - добавил Кумпилов.

https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html

https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html

россия

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, единая россия, общество, мурат кумпилов, республика адыгея