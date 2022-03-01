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https://ria.ru/20220301/adygeya-1775741810.html
Кумпилов: преобразования в Адыгее благодаря ЕР идут почти во всех отраслях
Кумпилов: преобразования в Адыгее благодаря ЕР идут почти во всех отраслях - РИА Новости, 01.03.2022
Кумпилов: преобразования в Адыгее благодаря ЕР идут почти во всех отраслях
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что преобразования в республике благодаря "Единой России" идут почти во всех отраслях, и люди видят эти позитивные перемены, РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:00
2022-03-01T10:00
республика адыгея
россия
единая россия
общество
мурат кумпилов
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 1 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что преобразования в республике благодаря "Единой России" идут почти во всех отраслях, и люди видят эти позитивные перемены, сообщает пресс-служба Кумпилова.Глава республики, возглавляющий также региональное отделение "Единой России", принял участие в XXXIV конференции парторганизации."Преобразования идут практически во всех отраслях. За последние годы в регионе строятся школы и детсады, спортивные объекты; возводятся и ремонтируются объекты здравоохранения, дома культуры, детские школы искусств; создаются модельные библиотеки; благоустраиваются дворовые и общественные территории; ремонтируются автодороги", - цитирует пресс-служба Кумпилова, выступившего перед однопартийцами."Единая Россия" не раз доказывала свою эффективность, умение находить грамотные решения в ответ на вызовы, была инициатором многих антикризисных механизмов, принятых в помощь населению в первый год пандемии, отмечается в сообщении со ссылкой на слова главы республики."В такой работе мы ориентируемся прежде всего на интересы людей. Любая инициатива единороссов – это ответ на конкретные запросы населения. Такой подход – в основе всей работы, которая ведется сейчас в стране. Общенациональные задачи, сформулированные президентом России, направлены на решение вопросов, которые больше всего волнуют население. Люди видят отдачу от проводимых преобразований, видят перемены, которые происходят в каждой отрасли. При этом ждут от нас ещё больших результатов", - добавил Кумпилов.
https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html
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россия, единая россия, общество, мурат кумпилов, республика адыгея
10:00 01.03.2022
 
Кумпилов: преобразования в Адыгее благодаря ЕР идут почти во всех отраслях

Глава Адыгеи Кумпилов: преобразования в регионе благодаря ЕР идут почти во всех отраслях

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мурат Кумпилов
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КРАСНОДАР, 1 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что преобразования в республике благодаря "Единой России" идут почти во всех отраслях, и люди видят эти позитивные перемены, сообщает пресс-служба Кумпилова.
Глава республики, возглавляющий также региональное отделение "Единой России", принял участие в XXXIV конференции парторганизации.
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"Преобразования идут практически во всех отраслях. За последние годы в регионе строятся школы и детсады, спортивные объекты; возводятся и ремонтируются объекты здравоохранения, дома культуры, детские школы искусств; создаются модельные библиотеки; благоустраиваются дворовые и общественные территории; ремонтируются автодороги", - цитирует пресс-служба Кумпилова, выступившего перед однопартийцами.
"Единая Россия" не раз доказывала свою эффективность, умение находить грамотные решения в ответ на вызовы, была инициатором многих антикризисных механизмов, принятых в помощь населению в первый год пандемии, отмечается в сообщении со ссылкой на слова главы республики.
"В такой работе мы ориентируемся прежде всего на интересы людей. Любая инициатива единороссов – это ответ на конкретные запросы населения. Такой подход – в основе всей работы, которая ведется сейчас в стране. Общенациональные задачи, сформулированные президентом России, направлены на решение вопросов, которые больше всего волнуют население. Люди видят отдачу от проводимых преобразований, видят перемены, которые происходят в каждой отрасли. При этом ждут от нас ещё больших результатов", - добавил Кумпилов.
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