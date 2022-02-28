https://ria.ru/20220228/zhirinovskiy-1775497491.html

В ЛДПР заявили, что Жириновский постепенно идет на поправку

В ЛДПР заявили, что Жириновский постепенно идет на поправку - РИА Новости, 28.02.2022

В ЛДПР заявили, что Жириновский постепенно идет на поправку

Сведения из анонимных источников о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского - слухи, он постепенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:24

2022-02-28T10:24

2022-02-28T10:40

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сведения из анонимных источников о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского - слухи, он постепенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.Ранее в СМИ и telegram-каналах распространились сообщения об ухудшении состояния здоровья Жириновского."Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем. Все сведения анонимов недостоверны, это просто слухи", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220224/zhirinovskiy-1774789627.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус covid-19, политика, здоровье - общество, лдпр, владимир жириновский, коронавирус в россии