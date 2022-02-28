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В ЛДПР заявили, что Жириновский постепенно идет на поправку
В ЛДПР заявили, что Жириновский постепенно идет на поправку - РИА Новости, 28.02.2022
В ЛДПР заявили, что Жириновский постепенно идет на поправку
Сведения из анонимных источников о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского - слухи, он постепенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:24
2022-02-28T10:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
политика
здоровье - общество
лдпр
владимир жириновский
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сведения из анонимных источников о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского - слухи, он постепенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.Ранее в СМИ и telegram-каналах распространились сообщения об ухудшении состояния здоровья Жириновского."Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем. Все сведения анонимов недостоверны, это просто слухи", - заявили в пресс-службе.
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коронавирус covid-19, политика, здоровье - общество, лдпр, владимир жириновский, коронавирус в россии
10:24 28.02.2022 (обновлено: 10:40 28.02.2022)
 
В ЛДПР заявили, что Жириновский постепенно идет на поправку

В ЛДПР назвали анонимные сведения о состоянии здоровья Жириновского слухами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Жириновский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сведения из анонимных источников о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского - слухи, он постепенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
Ранее в СМИ и telegram-каналах распространились сообщения об ухудшении состояния здоровья Жириновского.
"Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем. Все сведения анонимов недостоверны, это просто слухи", - заявили в пресс-службе.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 15:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вице-спикер Госдумы передал слова Жириновского о ситуации на Украине
Опубликовано: К. Волков
 
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