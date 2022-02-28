https://ria.ru/20220228/zhirinovskiy-1775497491.html
В ЛДПР заявили, что Жириновский постепенно идет на поправку
В ЛДПР заявили, что Жириновский постепенно идет на поправку - РИА Новости, 28.02.2022
В ЛДПР заявили, что Жириновский постепенно идет на поправку
Сведения из анонимных источников о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского - слухи, он постепенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:24
2022-02-28T10:24
2022-02-28T10:40
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сведения из анонимных источников о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского - слухи, он постепенно идет на поправку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.Ранее в СМИ и telegram-каналах распространились сообщения об ухудшении состояния здоровья Жириновского."Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем. Все сведения анонимов недостоверны, это просто слухи", - заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220224/zhirinovskiy-1774789627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, политика, здоровье - общество, лдпр, владимир жириновский, коронавирус в россии
10:24 28.02.2022 (обновлено: 10:40 28.02.2022)
В ЛДПР заявили, что Жириновский постепенно идет на поправку
В ЛДПР назвали анонимные сведения о состоянии здоровья Жириновского слухами