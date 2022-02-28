https://ria.ru/20220228/zaymy-1775614983.html
ЦБ готов дать послабления при реструктуризации займов с плавающими ставками
ЦБ готов дать послабления при реструктуризации займов с плавающими ставками - РИА Новости, 28.02.2022
ЦБ готов дать послабления при реструктуризации займов с плавающими ставками
ЦБ РФ готов предоставить регуляторные послабления при реструктуризации компаниям кредитов с плавающими ставками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:54
2022-02-28T16:54
2022-02-28T16:54
экономика
ипотека
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ЦБ РФ готов предоставить регуляторные послабления при реструктуризации компаниям кредитов с плавающими ставками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.В своем выступлении в понедельник она сообщила, что в корпоративном секторе банки в последние годы для ограничения своего процентного риска активно увеличивали долю кредитов с плавающими ставками."Тем не менее мы оцениваем риск возможной трансформации процентного риска в кредитный как ограниченный. Как правило, заемщиками по таким кредитам являются крупные компании с высокой кредитоспособностью. В случае, если заемщик испытывает сложности по кредиту с плавающей ставкой и банк готов реструктурировать такой кредит, мы также готовы предоставить регуляторные послабления по резервам", - сказала Набиуллина.
https://ria.ru/20220228/banki-1775607579.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ЦБ готов дать послабления при реструктуризации займов с плавающими ставками
ЦБ готов дать послабления при реструктуризации компаниям займов с плавающими ставками