https://ria.ru/20220228/zaymy-1775614983.html

ЦБ готов дать послабления при реструктуризации займов с плавающими ставками

ЦБ готов дать послабления при реструктуризации займов с плавающими ставками - РИА Новости, 28.02.2022

ЦБ готов дать послабления при реструктуризации займов с плавающими ставками

ЦБ РФ готов предоставить регуляторные послабления при реструктуризации компаниям кредитов с плавающими ставками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:54

2022-02-28T16:54

2022-02-28T16:54

экономика

ипотека

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ЦБ РФ готов предоставить регуляторные послабления при реструктуризации компаниям кредитов с плавающими ставками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.В своем выступлении в понедельник она сообщила, что в корпоративном секторе банки в последние годы для ограничения своего процентного риска активно увеличивали долю кредитов с плавающими ставками."Тем не менее мы оцениваем риск возможной трансформации процентного риска в кредитный как ограниченный. Как правило, заемщиками по таким кредитам являются крупные компании с высокой кредитоспособностью. В случае, если заемщик испытывает сложности по кредиту с плавающей ставкой и банк готов реструктурировать такой кредит, мы также готовы предоставить регуляторные послабления по резервам", - сказала Набиуллина.

https://ria.ru/20220228/banki-1775607579.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, ипотека, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)