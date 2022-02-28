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ЦБ готов дать послабления при реструктуризации займов с плавающими ставками
ЦБ готов дать послабления при реструктуризации займов с плавающими ставками - РИА Новости, 28.02.2022
ЦБ готов дать послабления при реструктуризации займов с плавающими ставками
ЦБ РФ готов предоставить регуляторные послабления при реструктуризации компаниям кредитов с плавающими ставками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:54
2022-02-28T16:54
экономика
ипотека
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ЦБ РФ готов предоставить регуляторные послабления при реструктуризации компаниям кредитов с плавающими ставками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.В своем выступлении в понедельник она сообщила, что в корпоративном секторе банки в последние годы для ограничения своего процентного риска активно увеличивали долю кредитов с плавающими ставками."Тем не менее мы оцениваем риск возможной трансформации процентного риска в кредитный как ограниченный. Как правило, заемщиками по таким кредитам являются крупные компании с высокой кредитоспособностью. В случае, если заемщик испытывает сложности по кредиту с плавающей ставкой и банк готов реструктурировать такой кредит, мы также готовы предоставить регуляторные послабления по резервам", - сказала Набиуллина.
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экономика, ипотека, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
16:54 28.02.2022
 
ЦБ готов дать послабления при реструктуризации займов с плавающими ставками

ЦБ готов дать послабления при реструктуризации компаниям займов с плавающими ставками

© Фото : Банк РоссииПресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной
Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : Банк России
Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ЦБ РФ готов предоставить регуляторные послабления при реструктуризации компаниям кредитов с плавающими ставками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
В своем выступлении в понедельник она сообщила, что в корпоративном секторе банки в последние годы для ограничения своего процентного риска активно увеличивали долю кредитов с плавающими ставками.
"Тем не менее мы оцениваем риск возможной трансформации процентного риска в кредитный как ограниченный. Как правило, заемщиками по таким кредитам являются крупные компании с высокой кредитоспособностью. В случае, если заемщик испытывает сложности по кредиту с плавающей ставкой и банк готов реструктурировать такой кредит, мы также готовы предоставить регуляторные послабления по резервам", - сказала Набиуллина.
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Важно поддержать не только банки, но и их клиентов, заявила Набиуллина
Опубликовано: Е. Зайцева
 
ЭкономикаИпотекаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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