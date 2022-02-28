Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/zasedaniya-1775631635.html
Источник: Госдума проведет пленарные заседания вместо региональной недели
Источник: Госдума проведет пленарные заседания вместо региональной недели - РИА Новости, 28.02.2022
Источник: Госдума проведет пленарные заседания вместо региональной недели
Госдума РФ проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели, Совет Думы запланирован на 3 марта, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:53
2022-02-28T17:53
политика
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума РФ проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели, Совет Думы запланирован на 3 марта, сообщил источник РИА Новости.По информации собеседника агентства, 3 марта в 17:00 пройдет Совет Государственной Думы, на следующий день, 4 марта в 10:00 состоится пленарное заседание, 9 и 10 марта также состоятся пленарные заседания.По плану пленарные заседания были запланированы на 15, 16, 22 и 23 марта. Первое заседание Совета Думы после региональной недели хотели провести 14 марта.
https://ria.ru/20220227/aksakov-1775405107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_659986b3065ac506af533eed975312e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, госдума рф
17:53 28.02.2022
 
Источник: Госдума проведет пленарные заседания вместо региональной недели

Госдума проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума РФ проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели, Совет Думы запланирован на 3 марта, сообщил источник РИА Новости.
По информации собеседника агентства, 3 марта в 17:00 пройдет Совет Государственной Думы, на следующий день, 4 марта в 10:00 состоится пленарное заседание, 9 и 10 марта также состоятся пленарные заседания.
По плану пленарные заседания были запланированы на 15, 16, 22 и 23 марта. Первое заседание Совета Думы после региональной недели хотели провести 14 марта.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 17:48
В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством
 
ПолитикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала