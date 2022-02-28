https://ria.ru/20220228/zasedaniya-1775631635.html
Источник: Госдума проведет пленарные заседания вместо региональной недели
Источник: Госдума проведет пленарные заседания вместо региональной недели - РИА Новости, 28.02.2022
Источник: Госдума проведет пленарные заседания вместо региональной недели
Госдума РФ проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели, Совет Думы запланирован на 3 марта, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:53
2022-02-28T17:53
2022-02-28T17:53
политика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума РФ проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели, Совет Думы запланирован на 3 марта, сообщил источник РИА Новости.По информации собеседника агентства, 3 марта в 17:00 пройдет Совет Государственной Думы, на следующий день, 4 марта в 10:00 состоится пленарное заседание, 9 и 10 марта также состоятся пленарные заседания.По плану пленарные заседания были запланированы на 15, 16, 22 и 23 марта. Первое заседание Совета Думы после региональной недели хотели провести 14 марта.
https://ria.ru/20220227/aksakov-1775405107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, госдума рф
Источник: Госдума проведет пленарные заседания вместо региональной недели
Госдума проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума РФ проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели, Совет Думы запланирован на 3 марта, сообщил источник РИА Новости.
По информации собеседника агентства, 3 марта в 17:00 пройдет Совет Государственной Думы, на следующий день, 4 марта в 10:00 состоится пленарное заседание, 9 и 10 марта также состоятся пленарные заседания.
По плану пленарные заседания были запланированы на 15, 16, 22 и 23 марта. Первое заседание Совета Думы после региональной недели хотели провести 14 марта.