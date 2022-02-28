https://ria.ru/20220228/zasedaniya-1775631635.html

Источник: Госдума проведет пленарные заседания вместо региональной недели

Источник: Госдума проведет пленарные заседания вместо региональной недели - РИА Новости, 28.02.2022

Источник: Госдума проведет пленарные заседания вместо региональной недели

Госдума РФ проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели, Совет Думы запланирован на 3 марта, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:53

2022-02-28T17:53

2022-02-28T17:53

политика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума РФ проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели, Совет Думы запланирован на 3 марта, сообщил источник РИА Новости.По информации собеседника агентства, 3 марта в 17:00 пройдет Совет Государственной Думы, на следующий день, 4 марта в 10:00 состоится пленарное заседание, 9 и 10 марта также состоятся пленарные заседания.По плану пленарные заседания были запланированы на 15, 16, 22 и 23 марта. Первое заседание Совета Думы после региональной недели хотели провести 14 марта.

https://ria.ru/20220227/aksakov-1775405107.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, россия, госдума рф