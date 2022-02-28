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Водоходы для талых вод и очистку водоприемных устройств проводят в Москве
Водоходы для талых вод и очистку водоприемных устройств проводят в Москве - РИА Новости, 01.03.2022
Водоходы для талых вод и очистку водоприемных устройств проводят в Москве
Работы по организации водоходов для талых вод и очистке водоприемных устройств проводят в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T10:11
2022-02-28T10:11
2022-03-01T11:41
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Работы по организации водоходов для талых вод и очистке водоприемных устройств проводят в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в городе минус 4 градуса, после полудня столбики термометров поднимутся до нуля и выше, а ночью вновь опустятся до минус 7-9."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Повсеместно продолжаются ворошение и вывоз снега с дворовых территорий и мест временного складирования. Ведутся работы по организации водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод, очистке водоприемных устройств. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, общество