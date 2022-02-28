https://ria.ru/20220228/voda-1775771443.html

Водоходы для талых вод и очистку водоприемных устройств проводят в Москве

Водоходы для талых вод и очистку водоприемных устройств проводят в Москве - РИА Новости, 01.03.2022

Водоходы для талых вод и очистку водоприемных устройств проводят в Москве

Работы по организации водоходов для талых вод и очистке водоприемных устройств проводят в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T10:11

2022-02-28T10:11

2022-03-01T11:41

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Работы по организации водоходов для талых вод и очистке водоприемных устройств проводят в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в городе минус 4 градуса, после полудня столбики термометров поднимутся до нуля и выше, а ночью вновь опустятся до минус 7-9."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Повсеместно продолжаются ворошение и вывоз снега с дворовых территорий и мест временного складирования. Ведутся работы по организации водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод, очистке водоприемных устройств. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, общество