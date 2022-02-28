https://ria.ru/20220228/venesuela-1775619068.html

В Евросоюзе за информацией следит "большой брат", заявили в Венесуэле

В Евросоюзе за информацией следит "большой брат", заявили в Венесуэле - РИА Новости, 28.02.2022

В Евросоюзе за информацией следит "большой брат", заявили в Венесуэле

Запреты в отношении российских СМИ в Европе предполагают существование "Большого Брата", который решает, что называть информацией, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:11

2022-02-28T17:11

2022-02-28T17:37

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КАРАКАС, 28 фев - РИА Новости. Запреты в отношении российских СМИ в Европе предполагают существование "Большого Брата", который решает, что называть информацией, заявил РИА Новости министр коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Няньес."Смешно, что европейская элита, имеющая в своей власти сотни СМИ, вынужденно действует против двух независимых российских СМИ, как будто навязываемая ими на протяжении века повестка "Россия — страна-злодей" теперь под угрозой. Смешно, но от этого не менее пагубно. Этот предлог усугубляет сам факт цензуры, поскольку предполагает существование "Большого Брата", который решает за граждан, что является информацией, а что нет", - сказал Няньес.По словам министра, криминализация неподконтрольной журналистики влечет криминализацию свободы мысли, а блокируя российские СМИ, ЕС действует по принципам Геббельса."Вся наша солидарность работниками RT и Sputnik в связи с этой неоправданной атакой на их ценную работу по правдивому и независимому информированию мира. Мы из Венесуэлы решительно отвергаем эту меру, которая нарушает свободу выражения мнений и, следовательно, право граждан Европы на получение информации, право, которым можно пользоваться только в контексте плюрализма", - сказал министр.В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.По словам Няньеса, Евросоюз называет себя защитником демократии, однако не стесняется замалчивать информацию и запрещать неудобные мнения."Этим ЕС показывает свой истинный дух: они называют себя защитниками демократии и свобод, но не стесняются замалчивать новости, не отвечающие их редакционной линии, или запрещать неудобные для них мнения. Это действительно постыдно", - добавил министр правительства Венесуэлы.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.

https://ria.ru/20220227/veschanie-1775442382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венесуэла, телеканал rt, владимир путин, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, россия, франция, сша, еврокомиссия, европарламент, sputnik