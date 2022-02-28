https://ria.ru/20220228/ukraina-1775659176.html

Верховная Рада выступила за проведение миротворческой операции ООН

Верховная Рада выступила за проведение миротворческой операции ООН - РИА Новости, 28.02.2022

Верховная Рада выступила за проведение миротворческой операции ООН

Парламентские фракции и группы Верховной Рады Украины выступили за развертывание миротворческой операции ООН на территории Украины, сообщил в понедельник... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:35

2022-02-28T19:35

2022-02-28T19:55

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обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Парламентские фракции и группы Верховной Рады Украины выступили за развертывание миротворческой операции ООН на территории Украины, сообщил в понедельник председатель украинского парламента Руслан Стефанчук."Развернуть немедленно операцию ООН по поддержанию мира на территории Украины по решению Совбеза ООН", - говорится в заявлении Стефанчука, опубликованном в Telegram-канале Верховной рады.В сообщении отмечается, что соответствующее заявление поддержали в понедельник все руководители парламентских фракций и групп на согласительном совете.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220228/zelenskiy-1775647583.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, оон