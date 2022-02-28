https://ria.ru/20220228/ukraina-1775505083.html
МИД Китая призвал к переговорам для охлаждения ситуации на Украине
МИД Китая призвал к переговорам для охлаждения ситуации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
МИД Китая призвал к переговорам для охлаждения ситуации на Украине
Китай призывает стороны конфликта к переговорам для охлаждения ситуации на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:53
2022-02-28T10:53
2022-02-28T11:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
китай
мид кнр
украина
россия
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Китай призывает стороны конфликта к переговорам для охлаждения ситуации на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Китай поддерживает и поощряет все, что способствует мирному разрешению ситуации на Украине. Украина должна стать связующим звеном между Востоком и Западом, а не границей противостояния между великими державами", - сказал дипломат."Сейчас первоочередной задачей является проявление всеми сторонами необходимой сдержанности, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения или даже выхода ситуации на Украине из-под контроля", - добавил Ван Вэньбинь.
https://ria.ru/20220227/otvetstvennost-1775332726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, китай, мид кнр, украина, россия
10:53 28.02.2022 (обновлено: 11:10 28.02.2022)
МИД Китая призвал к переговорам для охлаждения ситуации на Украине
МИД Китая призвал стороны к переговорам для охлаждения ситуации на Украине