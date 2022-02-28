https://ria.ru/20220228/ukraina-1775505083.html

МИД Китая призвал к переговорам для охлаждения ситуации на Украине

МИД Китая призвал к переговорам для охлаждения ситуации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

МИД Китая призвал к переговорам для охлаждения ситуации на Украине

Китай призывает стороны конфликта к переговорам для охлаждения ситуации на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:53

2022-02-28T10:53

2022-02-28T11:10

обострение ситуации в днр и лнр

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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Китай призывает стороны конфликта к переговорам для охлаждения ситуации на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Китай поддерживает и поощряет все, что способствует мирному разрешению ситуации на Украине. Украина должна стать связующим звеном между Востоком и Западом, а не границей противостояния между великими державами", - сказал дипломат."Сейчас первоочередной задачей является проявление всеми сторонами необходимой сдержанности, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения или даже выхода ситуации на Украине из-под контроля", - добавил Ван Вэньбинь.

https://ria.ru/20220227/otvetstvennost-1775332726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, китай, мид кнр, украина, россия