Убившая третьего подряд сожителя нижегородка получила 12 лет колонии
Убившая третьего подряд сожителя жительница Нижнего Новгорода получила 12 лет колонии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода осуждена на 12 лет колонии за убийство уже третьего по счету сожителя, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что утром 22 июля 2021 года в квартире дома по улице Витебской нетрезвая 50-летняя подсудимая в ходе ссоры с сожителем нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых 62-летний мужчина скончался.
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"Накануне отмечали день рождения погибшего. Мотивом совершенного преступления послужила ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу. Именно в ходе конфликта подсудимая и совершила преступление", - говорится в сообщении СУСК. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Вину женщина признала, в ходе предварительного расследования она была заключена под стражу.
Как установили следователи СК, ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, причем каждый раз преступления женщина совершала именно в этом же доме.
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - добавляет следственное управление.
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Опубликовано: К. Волков