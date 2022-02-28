https://ria.ru/20220228/ubiystvo-1775610138.html

Убившая третьего подряд сожителя нижегородка получила 12 лет колонии

Убившая третьего подряд сожителя нижегородка получила 12 лет колонии - РИА Новости, 28.02.2022

Убившая третьего подряд сожителя нижегородка получила 12 лет колонии

Жительница Нижнего Новгорода осуждена на 12 лет колонии за убийство уже третьего по счету сожителя, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:37

2022-02-28T16:37

2022-02-28T16:37

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода осуждена на 12 лет колонии за убийство уже третьего по счету сожителя, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что утром 22 июля 2021 года в квартире дома по улице Витебской нетрезвая 50-летняя подсудимая в ходе ссоры с сожителем нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых 62-летний мужчина скончался."Накануне отмечали день рождения погибшего. Мотивом совершенного преступления послужила ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу. Именно в ходе конфликта подсудимая и совершила преступление", - говорится в сообщении СУСК. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Вину женщина признала, в ходе предварительного расследования она была заключена под стражу.Как установили следователи СК, ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, причем каждый раз преступления женщина совершала именно в этом же доме."Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - добавляет следственное управление.

https://ria.ru/20211103/srok-1757478140.html

https://ria.ru/20211217/ubiystvo-1764078269.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород