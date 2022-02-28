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Убившая третьего подряд сожителя нижегородка получила 12 лет колонии
Убившая третьего подряд сожителя нижегородка получила 12 лет колонии - РИА Новости, 28.02.2022
Убившая третьего подряд сожителя нижегородка получила 12 лет колонии
Жительница Нижнего Новгорода осуждена на 12 лет колонии за убийство уже третьего по счету сожителя, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:37
2022-02-28T16:37
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода осуждена на 12 лет колонии за убийство уже третьего по счету сожителя, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что утром 22 июля 2021 года в квартире дома по улице Витебской нетрезвая 50-летняя подсудимая в ходе ссоры с сожителем нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых 62-летний мужчина скончался."Накануне отмечали день рождения погибшего. Мотивом совершенного преступления послужила ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу. Именно в ходе конфликта подсудимая и совершила преступление", - говорится в сообщении СУСК. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Вину женщина признала, в ходе предварительного расследования она была заключена под стражу.Как установили следователи СК, ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, причем каждый раз преступления женщина совершала именно в этом же доме."Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - добавляет следственное управление.
https://ria.ru/20211103/srok-1757478140.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород
16:37 28.02.2022
 
Убившая третьего подряд сожителя нижегородка получила 12 лет колонии

Убившая третьего подряд сожителя жительница Нижнего Новгорода получила 12 лет колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода осуждена на 12 лет колонии за убийство уже третьего по счету сожителя, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что утром 22 июля 2021 года в квартире дома по улице Витебской нетрезвая 50-летняя подсудимая в ходе ссоры с сожителем нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых 62-летний мужчина скончался.
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"Накануне отмечали день рождения погибшего. Мотивом совершенного преступления послужила ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу. Именно в ходе конфликта подсудимая и совершила преступление", - говорится в сообщении СУСК. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Вину женщина признала, в ходе предварительного расследования она была заключена под стражу.
Как установили следователи СК, ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, причем каждый раз преступления женщина совершала именно в этом же доме.
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - добавляет следственное управление.
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Опубликовано: К. Волков
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний Новгород
 
 
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