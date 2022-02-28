https://ria.ru/20220228/ubiystvo-1775565564.html
Жительницу Самары будут судить за смерть сына, привязанного к креслу
Жительницу Самары будут судить за смерть сына, привязанного к креслу - РИА Новости, 28.02.2022
Жительницу Самары будут судить за смерть сына, привязанного к креслу
Завершено расследование уголовного дела об убийстве против жительницы Самары, оставившей двух детей одних в квартире на несколько суток, младший из которых... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:10
2022-02-28T14:10
2022-02-28T14:10
происшествия
самарская область
россия
самара
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела об убийстве против жительницы Самары, оставившей двух детей одних в квартире на несколько суток, младший из которых погиб из-за того, что был прикован к креслу-качалке, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, ночью 10 августа на почве неприязни к своим сыновьям 2018 и 2020 годов рождения, вызванной нежеланием их воспитывать, обвиняемая оставила их одних на несколько дней в квартире в Красноглинском районе Самары. Младшего ребенка она посадила в детское кресло-качалку, зафиксировав ремнями безопасности, лишив возможности двигаться, вследствие чего тот погиб. Его брата нашли в истощенном состоянии, сейчас он живет с бабушкой."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), частью 3 статьи 30, пунктом "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц), статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.В ходе следствия было установлено, что обвиняемая систематически оставляла детей одних дома без присмотра, не обеспечивала их должным питанием и уходом, пренебрежительно относилась к ним, что негативно сказалось на психическом и физическом развитии малолетних. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в релизе.Ранее СУСК по региону сообщал, что мать арестовали, также было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека) против сотрудников органов профилактики.
https://ria.ru/20220212/pokushenie-1772484591.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, россия, самара, следственный комитет россии (ск рф)
Жительницу Самары будут судить за смерть сына, привязанного к креслу
Жительница Самары предстанет перед судом за смерть годовалого сына, привязанного к креслу
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Завершено расследование уголовного дела об убийстве против жительницы Самары, оставившей двух детей одних в квартире на несколько суток, младший из которых погиб из-за того, что был прикован к креслу-качалке, сообщается на сайте
СК РФ.
По версии следствия, ночью 10 августа на почве неприязни к своим сыновьям 2018 и 2020 годов рождения, вызванной нежеланием их воспитывать, обвиняемая оставила их одних на несколько дней в квартире в Красноглинском районе Самары. Младшего ребенка она посадила в детское кресло-качалку, зафиксировав ремнями безопасности, лишив возможности двигаться, вследствие чего тот погиб. Его брата нашли в истощенном состоянии, сейчас он живет с бабушкой.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), частью 3 статьи 30, пунктом "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц), статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемая систематически оставляла детей одних дома без присмотра, не обеспечивала их должным питанием и уходом, пренебрежительно относилась к ним, что негативно сказалось на психическом и физическом развитии малолетних. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в релизе.
Ранее СУСК по региону сообщал, что мать арестовали, также было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека) против сотрудников органов профилактики.