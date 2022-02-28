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Туризм
https://ria.ru/20220228/tury-1775579109.html
Чернышенко поручил проработать приостановку продаж туров в ряд стран
Чернышенко поручил проработать приостановку продаж туров в ряд стран - РИА Новости, 28.02.2022
Чернышенко поручил проработать приостановку продаж туров в ряд стран
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, которые ограничили транспортное сообщение РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:53
2022-02-28T14:53
туризм
россия
в мире
новости - туризм
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, которые ограничили транспортное сообщение с Россией, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, которые ограничили транспортное сообщение с Россией, приняли экономические меры сдерживания туристических потоков", - говорится в сообщении.
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россия, в мире, новости - туризм, дмитрий чернышенко
14:53 28.02.2022
 
Чернышенко поручил проработать приостановку продаж туров в ряд стран

Чернышенко поручил проработать приостановку продаж туров в страны, ограничившие сообщение

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, которые ограничили транспортное сообщение с Россией, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, которые ограничили транспортное сообщение с Россией, приняли экономические меры сдерживания туристических потоков", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Опубликовано: О. Филиппова
 
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