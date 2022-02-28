https://ria.ru/20220228/tury-1775579109.html

Чернышенко поручил проработать приостановку продаж туров в ряд стран

Чернышенко поручил проработать приостановку продаж туров в ряд стран - РИА Новости, 28.02.2022

Чернышенко поручил проработать приостановку продаж туров в ряд стран

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, которые ограничили транспортное сообщение РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:53

2022-02-28T14:53

2022-02-28T14:53

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новости - туризм

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, которые ограничили транспортное сообщение с Россией, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, которые ограничили транспортное сообщение с Россией, приняли экономические меры сдерживания туристических потоков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220227/turisty-1775463939.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

россия, в мире, новости - туризм, дмитрий чернышенко