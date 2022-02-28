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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/turtsiya-1775691257.html
МИД Турции заявил о выполнении положения Конвенции Монтре
МИД Турции заявил о выполнении положения Конвенции Монтре - РИА Новости, 28.02.2022
МИД Турции заявил о выполнении положения Конвенции Монтре
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтрё. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T22:41
2022-02-28T22:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мевлют чавушоглу
стамбул
монтре
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АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтрё.Ранее Владимир Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение Эрдоганом или нет. После этого в управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у РФ будет право на возвращение своего флота на базу."Мы выполняли все, что говорится в Монтрё, и будем выполнять это впредь", - сказал Чавушоглу.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы.По его словам, российская сторона запрашивала Москву о намерениях внедрить положения Конвенции Монтрё. "До сегодняшнего дня русские спрашивали, внедрим ли мы Монтрё, если потребуется. Мы говорили им, что будем строго следовать договоренности", - цитирует Чавушоглу Anadolu.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
https://ria.ru/20210725/konventsiya-1742789062.html
https://ria.ru/20220225/montre-1775174540.html
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в мире, мевлют чавушоглу, стамбул, монтре
22:41 28.02.2022
 
МИД Турции заявил о выполнении положения Конвенции Монтре

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о выполнении положения Конвенции Монтре

© Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминеню в Стамбуле
Район Эминеню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Pixabay / Şinasi Müldür
Район Эминеню в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтрё.
Ранее Владимир Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение Эрдоганом или нет. После этого в управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у РФ будет право на возвращение своего флота на базу.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля 2021, 13:05
В МИД рассказали о сотрудничестве с Анкарой по Конвенции Монтрё
"Мы выполняли все, что говорится в Монтрё, и будем выполнять это впредь", - сказал Чавушоглу.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы.
По его словам, российская сторона запрашивала Москву о намерениях внедрить положения Конвенции Монтрё. "До сегодняшнего дня русские спрашивали, внедрим ли мы Монтрё, если потребуется. Мы говорили им, что будем строго следовать договоренности", - цитирует Чавушоглу Anadolu.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Анкара - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 21:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Турции пообещал выполнять конвенцию Монтре без двойных стандартов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМевлют ЧавушоглуСтамбулМонтре
 
 
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