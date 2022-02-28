https://ria.ru/20220228/turtsiya-1775691257.html

МИД Турции заявил о выполнении положения Конвенции Монтре

МИД Турции заявил о выполнении положения Конвенции Монтре - РИА Новости, 28.02.2022

МИД Турции заявил о выполнении положения Конвенции Монтре

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтрё. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T22:41

2022-02-28T22:41

2022-02-28T22:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мевлют чавушоглу

стамбул

монтре

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АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтрё.Ранее Владимир Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение Эрдоганом или нет. После этого в управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у РФ будет право на возвращение своего флота на базу."Мы выполняли все, что говорится в Монтрё, и будем выполнять это впредь", - сказал Чавушоглу.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы.По его словам, российская сторона запрашивала Москву о намерениях внедрить положения Конвенции Монтрё. "До сегодняшнего дня русские спрашивали, внедрим ли мы Монтрё, если потребуется. Мы говорили им, что будем строго следовать договоренности", - цитирует Чавушоглу Anadolu.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

https://ria.ru/20210725/konventsiya-1742789062.html

https://ria.ru/20220225/montre-1775174540.html

стамбул

монтре

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, мевлют чавушоглу, стамбул, монтре