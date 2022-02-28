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В Турции обсудят требование Украины закрыть проливы для российских кораблей
В Турции обсудят требование Украины закрыть проливы для российских кораблей - РИА Новости, 28.02.2022
В Турции обсудят требование Украины закрыть проливы для российских кораблей
Кабмин Турции под председательством президента Тайипа Эрдогана обсудит в понедельник требование Украины закрыть проливы для российских военных кораблей,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:19
2022-02-28T16:23
турция
в мире
дарданеллы
мевлют чавушоглу
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Кабмин Турции под председательством президента Тайипа Эрдогана обсудит в понедельник требование Украины закрыть проливы для российских военных кораблей, передает утром телеканал NTV.Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил РИА Новости, что в понедельник под председательством Эрдогана состоится заседание кабмина, на котором будет обсуждена текущая ситуация на Украине и дальнейшие шаги Анкары. Ранее Владимир Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей России через проливы в Турции, не указав, принято такое решение Эрдоганом или нет. После чего в Управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у России будет право на возвращение своего флота на базу."Украина требует от Анкары закрыть проливы для российских военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтре. Ожидается, что эта просьба будет обсуждена на заседании", — передал телеканал.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что требуется анализ и координация работы ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220227/konventsiya-1775414122.html
https://ria.ru/20220227/turtsiya-1775413098.html
турция
дарданеллы
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турция, в мире, дарданеллы, мевлют чавушоглу, дмитрий песков, владимир зеленский, россия, санкции в отношении россии
08:19 28.02.2022 (обновлено: 16:23 28.02.2022)
 
В Турции обсудят требование Украины закрыть проливы для российских кораблей

Правительство Турции обсудит требование Украины закрыть проливы для российских кораблей

© Depositphotos / Carlo ToffoloИзмирский залив
Измирский залив - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Depositphotos / Carlo Toffolo
Измирский залив
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АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Кабмин Турции под председательством президента Тайипа Эрдогана обсудит в понедельник требование Украины закрыть проливы для российских военных кораблей, передает утром телеканал NTV.
Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил РИА Новости, что в понедельник под председательством Эрдогана состоится заседание кабмина, на котором будет обсуждена текущая ситуация на Украине и дальнейшие шаги Анкары. Ранее Владимир Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей России через проливы в Турции, не указав, принято такое решение Эрдоганом или нет. После чего в Управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у России будет право на возвращение своего флота на базу.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Турции заявил о приверженности положениям Конвенции Монтре
"Украина требует от Анкары закрыть проливы для российских военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтре. Ожидается, что эта просьба будет обсуждена на заседании", — передал телеканал.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Турция надеется на прекращение огня между Россией и Украиной
Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что требуется анализ и координация работы ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
ТурцияВ миреДарданеллыМевлют ЧавушоглуДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРоссияСанкции в отношении России
 
 
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