ЦБ заявил о структурном дефиците ликвидности у российских банков
ЦБ заявил о структурном дефиците ликвидности у российских банков в 2,9 триллиона рублей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Структурный дефицит ликвидности банков России на понедельник достиг 2,9 триллиона рублей с 11 миллиардов в пятницу, следует из данных ЦБ РФ.
Это максимальный уровень как минимум с начала января 2017 года, более ранние данные регулятор не публикует.
"Резкий скачок обусловлен крупномасштабными операциями ЦБ по поддержке банковского сектора: требования Банка России к кредитным организациям выросли за день на 2,6 триллиона рублей, в первую очередь за счет предоставления регулятором обеспеченных кредитов (+1,7 триллиона рублей) и средств с помощью операций РЕПО и "валютный своп" (+1 триллиона рублей)", - прокомментировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Так, по данным ЦБ, он предоставил банкам на аукционе РЕПО в четверг 874 миллиарда рублей, в пятницу - 1,9 триллиона, а в понедельник - 3 триллиона.
Расчетный уровень структурного дефицита или профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России. Структурный дефицит ликвидности банковского сектора – состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России.
Опубликовано: В. Лаврентьев