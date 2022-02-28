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ЦБ заявил о структурном дефиците ликвидности у российских банков
ЦБ заявил о структурном дефиците ликвидности у российских банков - РИА Новости, 28.02.2022
ЦБ заявил о структурном дефиците ликвидности у российских банков
Структурный дефицит ликвидности банков России на понедельник достиг 2,9 триллиона рублей с 11 миллиардов в пятницу, следует из данных ЦБ РФ. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:19
2022-02-28T14:19
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
максим осадчий
банки
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Структурный дефицит ликвидности банков России на понедельник достиг 2,9 триллиона рублей с 11 миллиардов в пятницу, следует из данных ЦБ РФ.Это максимальный уровень как минимум с начала января 2017 года, более ранние данные регулятор не публикует."Резкий скачок обусловлен крупномасштабными операциями ЦБ по поддержке банковского сектора: требования Банка России к кредитным организациям выросли за день на 2,6 триллиона рублей, в первую очередь за счет предоставления регулятором обеспеченных кредитов (+1,7 триллиона рублей) и средств с помощью операций РЕПО и "валютный своп" (+1 триллиона рублей)", - прокомментировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Так, по данным ЦБ, он предоставил банкам на аукционе РЕПО в четверг 874 миллиарда рублей, в пятницу - 1,9 триллиона, а в понедельник - 3 триллиона.Расчетный уровень структурного дефицита или профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России. Структурный дефицит ликвидности банковского сектора – состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России.
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, максим осадчий, банки
14:19 28.02.2022
 
ЦБ заявил о структурном дефиците ликвидности у российских банков

ЦБ заявил о структурном дефиците ликвидности у российских банков в 2,9 триллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Структурный дефицит ликвидности банков России на понедельник достиг 2,9 триллиона рублей с 11 миллиардов в пятницу, следует из данных ЦБ РФ.
Это максимальный уровень как минимум с начала января 2017 года, более ранние данные регулятор не публикует.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:40
СМИ: отключение России от SWIFT может ускорить распад гегемонии доллара
"Резкий скачок обусловлен крупномасштабными операциями ЦБ по поддержке банковского сектора: требования Банка России к кредитным организациям выросли за день на 2,6 триллиона рублей, в первую очередь за счет предоставления регулятором обеспеченных кредитов (+1,7 триллиона рублей) и средств с помощью операций РЕПО и "валютный своп" (+1 триллиона рублей)", - прокомментировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Так, по данным ЦБ, он предоставил банкам на аукционе РЕПО в четверг 874 миллиарда рублей, в пятницу - 1,9 триллиона, а в понедельник - 3 триллиона.
Расчетный уровень структурного дефицита или профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России. Структурный дефицит ликвидности банковского сектора – состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:58Сказано в эфире
"Опустить доллар": экономист оценил ситуацию на валютном рынке
Опубликовано: В. Лаврентьев
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономикаМаксим ОсадчийБанки
 
 
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