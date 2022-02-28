https://ria.ru/20220228/tsb-1775568576.html

ЦБ заявил о структурном дефиците ликвидности у российских банков

ЦБ заявил о структурном дефиците ликвидности у российских банков - РИА Новости, 28.02.2022

ЦБ заявил о структурном дефиците ликвидности у российских банков

Структурный дефицит ликвидности банков России на понедельник достиг 2,9 триллиона рублей с 11 миллиардов в пятницу, следует из данных ЦБ РФ. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:19

2022-02-28T14:19

2022-02-28T14:19

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

максим осадчий

банки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367571_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_46cbcb7b2743744ba62b3cc77ee4ae4f.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Структурный дефицит ликвидности банков России на понедельник достиг 2,9 триллиона рублей с 11 миллиардов в пятницу, следует из данных ЦБ РФ.Это максимальный уровень как минимум с начала января 2017 года, более ранние данные регулятор не публикует."Резкий скачок обусловлен крупномасштабными операциями ЦБ по поддержке банковского сектора: требования Банка России к кредитным организациям выросли за день на 2,6 триллиона рублей, в первую очередь за счет предоставления регулятором обеспеченных кредитов (+1,7 триллиона рублей) и средств с помощью операций РЕПО и "валютный своп" (+1 триллиона рублей)", - прокомментировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Так, по данным ЦБ, он предоставил банкам на аукционе РЕПО в четверг 874 миллиарда рублей, в пятницу - 1,9 триллиона, а в понедельник - 3 триллиона.Расчетный уровень структурного дефицита или профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России. Структурный дефицит ликвидности банковского сектора – состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России.

https://ria.ru/20220228/dollar-1775555784.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/dollar-1775562240.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, максим осадчий, банки