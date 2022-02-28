https://ria.ru/20220228/tranzaktsii-1775467967.html

ЕС назвал условие разрешения транзакций с ЦБ России

ЕС назвал условие разрешения транзакций с ЦБ России - РИА Новости, 28.02.2022

ЕС назвал условие разрешения транзакций с ЦБ России

Властям государств Евросоюза можно будет разрешать транзакции с ЦБ РФ, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности ЕС или... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T05:45

2022-02-28T05:45

2022-02-28T06:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Властям государств Евросоюза можно будет разрешать транзакции с ЦБ РФ, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности ЕС или соответствующей страны, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Согласно статье 1а, параграфу 4 опубликованного решения, в ЕС запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России.Страна ЕС должна немедленно информировать другие государства-члены и Еврокомиссию о своем намерении предоставить такое разрешение.Решение должно вступить в силу в день его публикации в журнале, говорится в документе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775466973.html

россия

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2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, россия