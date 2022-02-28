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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/tranzaktsii-1775467967.html
ЕС назвал условие разрешения транзакций с ЦБ России
ЕС назвал условие разрешения транзакций с ЦБ России - РИА Новости, 28.02.2022
ЕС назвал условие разрешения транзакций с ЦБ России
Властям государств Евросоюза можно будет разрешать транзакции с ЦБ РФ, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности ЕС или... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T05:45
2022-02-28T06:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Властям государств Евросоюза можно будет разрешать транзакции с ЦБ РФ, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности ЕС или соответствующей страны, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Согласно статье 1а, параграфу 4 опубликованного решения, в ЕС запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России.Страна ЕС должна немедленно информировать другие государства-члены и Еврокомиссию о своем намерении предоставить такое разрешение.Решение должно вступить в силу в день его публикации в журнале, говорится в документе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, россия
05:45 28.02.2022 (обновлено: 06:03 28.02.2022)
 
ЕС назвал условие разрешения транзакций с ЦБ России

ЕС разрешил транзакции с ЦБ России только при острой необходимости для стабильности союза

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Властям государств Евросоюза можно будет разрешать транзакции с ЦБ РФ, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности ЕС или соответствующей страны, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Согласно статье 1а, параграфу 4 опубликованного решения, в ЕС запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России.
"В отступлении от параграфа 4 компетентные органы могут авторизовать транзакцию при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или соответствующего государства-члена", - говорится в документе.
Страна ЕС должна немедленно информировать другие государства-члены и Еврокомиссию о своем намерении предоставить такое разрешение.
Решение должно вступить в силу в день его публикации в журнале, говорится в документе.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
05:26В мире
Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для самолетов из России
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЕвросоюзРоссия
 
 
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