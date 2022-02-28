05:45 28.02.2022 (обновлено: 06:03 28.02.2022)
ЕС назвал условие разрешения транзакций с ЦБ России
ЕС разрешил транзакции с ЦБ России только при острой необходимости для стабильности союза
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Властям государств Евросоюза можно будет разрешать транзакции с ЦБ РФ, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности ЕС или соответствующей страны, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Согласно статье 1а, параграфу 4 опубликованного решения, в ЕС запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России.
"В отступлении от параграфа 4 компетентные органы могут авторизовать транзакцию при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или соответствующего государства-члена", - говорится в документе.
Страна ЕС должна немедленно информировать другие государства-члены и Еврокомиссию о своем намерении предоставить такое разрешение.
Решение должно вступить в силу в день его публикации в журнале, говорится в документе.
Опубликовано: Игорь Манаширов