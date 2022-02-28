https://ria.ru/20220228/torgi-1775469123.html

Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках

Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках - РИА Новости, 28.02.2022

Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках

Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи понедельника откроются в 10:00 по московскому времени в соответствии с решением ЦБ России. Это следует из... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T06:28

2022-02-28T06:28

2022-02-28T14:24

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи понедельника откроются в 10:00 по московскому времени в соответствии с решением ЦБ России. Это следует из информации торговой площадки.Уточняется, что на денежном рынке не будут проводиться торги и расчеты по сделкам валютного репо.Время начала торгов понедельника на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ пока неизвестно, об этом Мосбиржа сообщит дополнительно.

https://ria.ru/20220227/dollar-1775339736.html

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2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

экономика, московская биржа