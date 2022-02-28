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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220228/torgi-1775469123.html
Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках
Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках - РИА Новости, 28.02.2022
Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках
Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи понедельника откроются в 10:00 по московскому времени в соответствии с решением ЦБ России. Это следует из... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T06:28
2022-02-28T14:24
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи понедельника откроются в 10:00 по московскому времени в соответствии с решением ЦБ России. Это следует из информации торговой площадки.Уточняется, что на денежном рынке не будут проводиться торги и расчеты по сделкам валютного репо.Время начала торгов понедельника на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ пока неизвестно, об этом Мосбиржа сообщит дополнительно.
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Игорь Манаширов
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экономика, московская биржа
06:28 28.02.2022 (обновлено: 14:24 28.02.2022)
 
Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках

Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи понедельника откроются в 10:00 по московскому времени в соответствии с решением ЦБ России. Это следует из информации торговой площадки.

"В соответствии решением Банка России 28 февраля торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на денежном рынке не будут проводиться торги и расчеты по сделкам валютного репо.
Время начала торгов понедельника на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ пока неизвестно, об этом Мосбиржа сообщит дополнительно.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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