https://ria.ru/20220228/torgi-1775469123.html
Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках
Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках - РИА Новости, 28.02.2022
Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках
Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи понедельника откроются в 10:00 по московскому времени в соответствии с решением ЦБ России. Это следует из... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T06:28
2022-02-28T06:28
2022-02-28T14:24
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи понедельника откроются в 10:00 по московскому времени в соответствии с решением ЦБ России. Это следует из информации торговой площадки.Уточняется, что на денежном рынке не будут проводиться торги и расчеты по сделкам валютного репо.Время начала торгов понедельника на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ пока неизвестно, об этом Мосбиржа сообщит дополнительно.
https://ria.ru/20220227/dollar-1775339736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
06:28 28.02.2022 (обновлено: 14:24 28.02.2022)
Мосбиржа анонсировала начало торгов на валютном и денежном рынках
Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи понедельника откроются в 10:00 по московскому времени в соответствии с решением ЦБ России. Это следует из информации торговой площадки.
"В соответствии решением Банка России 28 февраля торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что на денежном рынке не будут проводиться торги и расчеты по сделкам валютного репо.
Время начала торгов понедельника на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ пока неизвестно, об этом Мосбиржа сообщит дополнительно.