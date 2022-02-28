https://ria.ru/20220228/telekanaly-1775659753.html

Эстония прекратила трансляцию нескольких российских телеканалов

Эстония прекратила трансляцию нескольких российских телеканалов - РИА Новости, 28.02.2022

Эстония прекратила трансляцию нескольких российских телеканалов

Крупнейшие телеоператоры Эстонии Telia и Elisa сообщили в понедельник, что с 28 февраля прекращают трансляцию нескольких российских телеканалов на основании... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:37

2022-02-28T19:37

2022-02-28T19:37

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Крупнейшие телеоператоры Эстонии Telia и Elisa сообщили в понедельник, что с 28 февраля прекращают трансляцию нескольких российских телеканалов на основании новых санкций против России.Ранее по предписанию департамента защиты прав потребителей и технического надзора по всей Эстонии была остановлена трансляция каналов "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International."Telia и Elisa на основании международного закона о санкциях останавливают с 28 февраля трансляцию следующих каналов: Первого балтийского канала (ПБК), который ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии, СТС, РЕН ТВ, "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Музыка Первого", "Время", "Телекафе", "Бобёр", "O!", "Поехали!", "Карусель", - сообщили в понедельник пресс-службы обеих телекомпаний.Руководитель подразделения частных клиентов Telia Кристьян Вильманн заявил, что Telia предлагает клиентам своих телевизионных услуг возможность с 1 марта заказать бесплатный пакет новостных каналов, чтобы можно было следить за освещением событий на Украине в международных СМИ. Новостной пакет содержит такие каналы, как CNN International, France 24, BBC World, Deutsche Welle, CNBC Europe, Al Jazeera, Bloomberg TV, Euronews и другие.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220227/sputnik-1775424111.html

https://ria.ru/20220228/venesuela-1775619068.html

https://ria.ru/20220227/rbk-1775374175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, эстония, телевидение, украина, санкции