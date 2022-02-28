16:09 28.02.2022 (обновлено: 17:44 28.02.2022)
Путин поручил сохранить указанные в договорах условия по кредитам
Президент Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в договорах
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил сохранить условия по кредитным договорам, заключенным до сегодняшнего повышения ключевой ставки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20 процентов", — сказал он журналистам.
Позже пресс-секретарь уточнил, что поручение касалось ипотечных займов.
На совещании с президентом присутствуют премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов и Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также первый заместитель главы кремлевской администрации Сергей Кириенко и помощник президента Максим Орешкин. Песков назвал также главу Сбербанка Германа Грефа, но затем пояснил, что его там не было.
В начале совещания Путин предложил обсудить ситуацию в экономике и санкции так называемой "империи лжи" — западного сообщества.
Сегодня Центробанк повысил ключевую ставку более чем на десять процентных пунктов — с 9,5 до 20 процентов годовых. Это новый исторический максимум. Кроме того, Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора. Это спровоцировало снижение курса рубля.
Опубликовано: О. Маркова