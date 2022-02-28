https://ria.ru/20220228/stavki-1775601900.html

Путин поручил сохранить указанные в договорах условия по кредитам

Путин поручил сохранить указанные в договорах условия по кредитам - РИА Новости, 28.02.2022

Путин поручил сохранить указанные в договорах условия по кредитам

Президент Владимир Путин поручил сохранить условия по кредитным договорам, заключенным до сегодняшнего повышения ключевой ставки, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:09

2022-02-28T16:09

2022-02-28T17:44

владимир путин

андрей белоусов

максим орешкин

антон силуанов

сбербанк россии

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил сохранить условия по кредитным договорам, заключенным до сегодняшнего повышения ключевой ставки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20 процентов", — сказал он журналистам.Позже пресс-секретарь уточнил, что поручение касалось ипотечных займов.На совещании с президентом присутствуют премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов и Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также первый заместитель главы кремлевской администрации Сергей Кириенко и помощник президента Максим Орешкин. Песков назвал также главу Сбербанка Германа Грефа, но затем пояснил, что его там не было. В начале совещания Путин предложил обсудить ситуацию в экономике и санкции так называемой "империи лжи" — западного сообщества.Сегодня Центробанк повысил ключевую ставку более чем на десять процентных пунктов — с 9,5 до 20 процентов годовых. Это новый исторический максимум. Кроме того, Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора. Это спровоцировало снижение курса рубля.По словам Пескова, Россия готовилась к подобным ограничениям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775576271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, андрей белоусов, максим орешкин, антон силуанов, сбербанк россии, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия, общество