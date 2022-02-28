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Путин поручил сохранить указанные в договорах условия по кредитам
Путин поручил сохранить указанные в договорах условия по кредитам - РИА Новости, 28.02.2022
Путин поручил сохранить указанные в договорах условия по кредитам
Президент Владимир Путин поручил сохранить условия по кредитным договорам, заключенным до сегодняшнего повышения ключевой ставки, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:09
2022-02-28T17:44
владимир путин
андрей белоусов
максим орешкин
антон силуанов
сбербанк россии
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил сохранить условия по кредитным договорам, заключенным до сегодняшнего повышения ключевой ставки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20 процентов", — сказал он журналистам.Позже пресс-секретарь уточнил, что поручение касалось ипотечных займов.На совещании с президентом присутствуют премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов и Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также первый заместитель главы кремлевской администрации Сергей Кириенко и помощник президента Максим Орешкин. Песков назвал также главу Сбербанка Германа Грефа, но затем пояснил, что его там не было. В начале совещания Путин предложил обсудить ситуацию в экономике и санкции так называемой "империи лжи" — западного сообщества.Сегодня Центробанк повысил ключевую ставку более чем на десять процентных пунктов — с 9,5 до 20 процентов годовых. Это новый исторический максимум. Кроме того, Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора. Это спровоцировало снижение курса рубля.По словам Пескова, Россия готовилась к подобным ограничениям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
https://ria.ru/20220228/stavka-1775576271.html
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владимир путин, андрей белоусов, максим орешкин, антон силуанов, сбербанк россии, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия, общество
16:09 28.02.2022 (обновлено: 17:44 28.02.2022)
 
Путин поручил сохранить указанные в договорах условия по кредитам

Президент Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в договорах

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил сохранить условия по кредитным договорам, заключенным до сегодняшнего повышения ключевой ставки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20 процентов", — сказал он журналистам.
Позже пресс-секретарь уточнил, что поручение касалось ипотечных займов.
На совещании с президентом присутствуют премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов и Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также первый заместитель главы кремлевской администрации Сергей Кириенко и помощник президента Максим Орешкин. Песков назвал также главу Сбербанка Германа Грефа, но затем пояснил, что его там не было.
Отделение Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
15:53
Резкий взлет ставки: что означают действия ЦБ
В начале совещания Путин предложил обсудить ситуацию в экономике и санкции так называемой "империи лжи" — западного сообщества.
Сегодня Центробанк повысил ключевую ставку более чем на десять процентных пунктов — с 9,5 до 20 процентов годовых. Это новый исторический максимум. Кроме того, Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора. Это спровоцировало снижение курса рубля.
По словам Пескова, Россия готовилась к подобным ограничениям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Граффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
12:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эксперт назвал повышение ключевой ставки до 20% вынужденным
Опубликовано: О. Маркова
 
Владимир ПутинАндрей БелоусовМаксим ОрешкинАнтон СилуановСбербанк РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияОбщество
 
 
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