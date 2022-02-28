https://ria.ru/20220228/stavka-1775576271.html

Резкий взлет ставки: что означают действия ЦБ

Резкий взлет ставки: что означают действия ЦБ - РИА Новости, 28.02.2022

Резкий взлет ставки: что означают действия ЦБ

Ключевую ставку подняли до рекордных 20 процентов. Предыдущий максимум — 17. Этого потребовало "кардинальное изменение" внешних условий для российской... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:53

2022-02-28T15:53

2022-02-28T17:45

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

борис титов

втб

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Ключевую ставку подняли до рекордных 20 процентов. Предыдущий максимум — 17. Этого потребовало "кардинальное изменение" внешних условий для российской экономики, пояснил регулятор. Шаг вынужденный, чтобы защитить сбережения населения. Банк России обещает "компенсировать гражданам инфляционные риски". Какие еще инструменты в арсенале Банка России — в материале РИА Новости.Сохранить любой ценойС весны прошлого года ставку постепенно повышали. Начали с 4,25 процента. В этом месяце в борьбе с ускоряющейся инфляцией подняли сразу на один процентный пункт, до 9,5.Причем регулятор не исключал дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Но на сегодняшний радикальный шаг вынудили пойти антироссийские санкции.Спусковым крючком послужила блокировка части золотовалютных резервов. Запад нанес удар по финансовой системе страны. К тому же связал руки ЦБ: теперь меньше возможностей поддерживать национальную валюту, подпитывать деньгами кредитные организации, сдерживать инфляцию.В результате в понедельник на международном рынке Forex доллар стоил выше 116 рублей. На Мосбирже — 106. На этом фоне взлетают цены из-за подорожания импортных товаров.Поэтому пришлось резать по живому.Последний раз регулятор решался на такое в 2014-м. Тогда ключевую ставку увеличили до 17 процентов. "Сейчас это не только психологический месседж рынку, дабы остудить эмоции. Таким образом ЦБ показывает жесткость своей позиции в противодействии негативным факторам", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.В ЦБ уверены, что это поддержит финансовую стабильность и защитит сбережения населения. "Нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Рынок успокоится, считает Светлана Зубкова, доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве России.Высокая ставка повышает привлекательность рублевых активов, что в условиях удешевления российских ценных бумаг крайне важно.Сегодня акции отечественных компаний на Лондонской бирже обвалились: НОВАТЭКа — на 54 процента, "Роснефти" — на 45,51, X5 Group — на 36,25, "Сургутнефтегаза" — на 19, Evraz — на 18, "Полюса" — на 17.Сильнее всего пострадали основные голубые фишки — "Сбера" (минус 75 процентов), "Газпрома" (60).К тому же повышение ставки должно способствовать возвращению денег в российские банки, а это при заморозке части ЗВР жизненно необходимо. На прошлой неделе за один день население и бизнес сняли со счетов 111 миллиардов рублей наличными. Из-за ажиотажа на купюры банковский сектор столкнулся со структурным дефицитом ликвидности, отметила Эльвира Набиуллина.Люди опасались отключения платежных систем Visa и Mastercard. Спрос на купюры вырос за сутки в 58 раз. Это максимум после марта 2020-го, когда объявили первый локдаун из-за коронавируса."Сокращается избыточный спрос на валюту и повышается на рубли", — продолжает Марк Гойхман. По его словам, показатель подняли так, чтобы заведомо "перехлестнуть" инфляционные ожидания.Однако подорожают кредиты для населения и бизнеса. Тем, кто рассчитывал на ипотеку, собирался купить автомобиль, придется запастись терпением. Банки не могут изменить условия по выданным договорам с фиксированной ставкой, успокоила Эльвира Набиуллина.Кроме того, регулятор рекомендовал идти навстречу клиентам. Например, проводить реструктуризацию займов, не начислять пени и штрафы. Причем как для населения, так и для бизнеса.Кстати, ВТБ с 28 февраля повысил тарифы по основным жилищным кредитам сразу на четыре процента, до 15,3 годовых. У Сбербанка подорожали необеспеченные займы."Это, в свою очередь, ограничит потребительский и инвестиционный спрос, рентабельность предприятий и в целом экономический рост", — предупреждает Гойхман.На все ключевая ставкаРешение ЦБ раскритиковал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов: "Кто сегодня будет держать деньги в рублях ради 20 процентов прибыли, когда рубль уже подешевел на 20 процентов? И, прямо скажем, перспективы не очень".По его мнению, это удар по отечественному бизнесу. "Поднимая ставку, ЦБ уничтожает российские предприятия, а значит, и рабочие места", — уверен Борис Титов.Тревогу бизнесменов разделяют аналитики. Они ожидают падение экономической активности, удорожание государственных заимствований. "Теперь для реального сектора закрыт доступ не только к иностранному кредитованию, но и к внутренним механизмам. Увеличиваются расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга, издержки предприятий на обязательства перед банками", — перечисляет Андрей Морозов, президент союза "Евразийский бизнес-альянс".Сократится производство, на многих предприятиях возможны проблемы с зарплатами. "Больше всего пострадают наименее обеспеченные и средний класс, не зависящий от государственного финансирования", — указывает Петр Заборцев, директор по инновациям в компании "ОС-Центр".Грозит технологическая деградация и снижение конкурентоспособности экономики. "Все это в среднесрочной перспективе влечет девальвацию рубля и очередной всплеск инфляции", — отмечает Андрей Морозов.Но у ЦБ есть в арсенале и другие инструменты. Например, прямые валютные интервенции — продажа валюты на бирже из средств самого регулятора или государственных банков. Еще в запасе отказ от бюджетного правила покупки долларов и евро при высоких ценах на нефть. Brent сейчас на Лондонской бирже — больше ста долларов за баррель.Однако сегодня ЦБ валютные интервенции не проводил из-за санкций ЕС и США. Вместо него теперь компании-экспортеры обязаны продавать 80 процентов валютной выручки. "При этом мы реализуем ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала нерезидентами, — заявила Набиуллина. — Дальнейшие действия ЦБ будут зависеть от внешних условий".В 2014-м ЦБ смог успокоить вкладчиков и других участников финансового рынка, напоминает Светлана Зубкова. Уже через полгода ставку опустили до 11 процентов, инфляция замедлилась​ с 16,71 до 12,91."Сейчас ситуация сложнее. Не исключено, что понадобится еще одно, а может, и несколько повышений", — предполагает она.Дальнейшее развитие событий на финансовом рынке зависит от политических реалий, санкций США и ЕС. На восстановление, скорее всего, потребуется немало времени.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775489008.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), борис титов, втб