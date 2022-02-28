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В Британии назвали спекуляции о ядерном оружии бессмысленными и ненужными
В Британии назвали спекуляции о ядерном оружии бессмысленными и ненужными - РИА Новости, 28.02.2022
В Британии назвали спекуляции о ядерном оружии бессмысленными и ненужными
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал ненужными и алармистскими спекуляции журналистов на тему применения Россией ядерного оружия на Украине. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:31
2022-02-28T11:31
россия
нато
украина
донбасс
владимир путин
в мире
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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал ненужными и алармистскими спекуляции журналистов на тему применения Россией ядерного оружия на Украине.Президент России Владимир Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны"."Я не буду идти по пути спекуляций относительно использования ядерного оружия, это не только бессмысленные, но и ненужные алармистские спекуляции", - сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия может применять ядерные тактические силы на Украине, если развитие событие пойдет не по ее плану.Комментируя приказ Путина перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, британский министр заявил, что эти никак специфически не связано со структурой готовности российских сил сдерживания. Отвечая на вопрос, приняла ли Британия какие-то меры из-за этого приказа, Уоллес заявил, что силы сдерживания на Западе всегда находятся в высокой готовности. По его мнению, заявления президента России "большая попытка отвлечь внимание от проблем", с которыми сталкивается Россия при проведении своей военной операции на Украине.Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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россия, нато, украина, донбасс, владимир путин, в мире
11:31 28.02.2022
 
В Британии назвали спекуляции о ядерном оружии бессмысленными и ненужными

Глава Минобороны Британии Уоллес: спекуляции о ядерном оружии являются бессмысленными

© AP Photo / Hannibal Hanschke/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool
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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал ненужными и алармистскими спекуляции журналистов на тему применения Россией ядерного оружия на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
"Я не буду идти по пути спекуляций относительно использования ядерного оружия, это не только бессмысленные, но и ненужные алармистские спекуляции", - сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия может применять ядерные тактические силы на Украине, если развитие событие пойдет не по ее плану.
Комментируя приказ Путина перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, британский министр заявил, что эти никак специфически не связано со структурой готовности российских сил сдерживания. Отвечая на вопрос, приняла ли Британия какие-то меры из-за этого приказа, Уоллес заявил, что силы сдерживания на Западе всегда находятся в высокой готовности. По его мнению, заявления президента России "большая попытка отвлечь внимание от проблем", с которыми сталкивается Россия при проведении своей военной операции на Украине.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: М. Зубков
 
РоссияНАТОУкраинаДонбассВладимир ПутинВ мире
 
 
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