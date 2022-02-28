https://ria.ru/20220228/shveytsariya-1775638804.html

Швейцария частично приостановила облегченную выдачу виз россиянам

Швейцария частично приостановила облегченную выдачу виз россиянам - РИА Новости, 28.02.2022

Швейцария частично приостановила облегченную выдачу виз россиянам

Швейцария частично приостанавливает действие соглашения с Россией от 2009 года об облегченной процедуре выдачи виз, однако дипломатам оставляют безвизовый въезд РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:25

2022-02-28T18:25

2022-02-28T18:25

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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Швейцария частично приостанавливает действие соглашения с Россией от 2009 года об облегченной процедуре выдачи виз, однако дипломатам оставляют безвизовый въезд в страну, говорится в заявлении Федерального Совета, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.Ранее стало известно, что федеральный совет (правительство) Швейцарии присоединяется к санкциям, введенным ранее ЕС против России."Федеральный совет также решил частично приостановить действие соглашения 2009 года об упрощении визового режима для российских граждан. Владельцам дипломатических паспортов по-прежнему будет разрешен безвизовый въезд в страну, чтобы Швейцария могла продолжать содействовать переговорам и урегулированию конфликтов в рамках своих добрых услуг", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/polety-1775600364.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, швейцария, новости - туризм