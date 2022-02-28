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Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России
Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России - РИА Новости, 28.02.2022
Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России
Швейцария с 17.00 мск 28 февраля закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой, за исключением полетов... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:22
2022-02-28T17:59
россия
швейцария
в мире
санкции в отношении россии
санкции
новости - туризм
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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Швейцария с 17.00 мск 28 февраля закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой, за исключением полетов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам, говорится в заявлении федерального совета, опубликованном в понедельник на сайте ведомства."В дополнение, в соответствии с закрытием воздушного пространства в других европейских странах, воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России, а также для всех перемещений воздушных судов с российской маркировкой с 15.00 (17.00 мск) с понедельника, за исключением рейсов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам", - говорится в заявлении.
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россия, швейцария, в мире, санкции в отношении россии, санкции, новости - туризм
17:22 28.02.2022 (обновлено: 17:59 28.02.2022)
 
Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России

Швейцария закрыла небо для рейсов из России и самолетов с российской маркировкой

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Швейцария с 17.00 мск 28 февраля закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой, за исключением полетов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам, говорится в заявлении федерального совета, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.
"В дополнение, в соответствии с закрытием воздушного пространства в других европейских странах, воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России, а также для всех перемещений воздушных судов с российской маркировкой с 15.00 (17.00 мск) с понедельника, за исключением рейсов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам", - говорится в заявлении.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
16:05Туризм
Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран в ответ на санкции Запада
Опубликовано: В. Лаврентьев
 
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