https://ria.ru/20220228/shveytsariya-1775622382.html
Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России
Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России - РИА Новости, 28.02.2022
Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России
Швейцария с 17.00 мск 28 февраля закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой, за исключением полетов... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:22
2022-02-28T17:22
2022-02-28T17:59
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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Швейцария с 17.00 мск 28 февраля закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой, за исключением полетов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам, говорится в заявлении федерального совета, опубликованном в понедельник на сайте ведомства."В дополнение, в соответствии с закрытием воздушного пространства в других европейских странах, воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России, а также для всех перемещений воздушных судов с российской маркировкой с 15.00 (17.00 мск) с понедельника, за исключением рейсов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам", - говорится в заявлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швейцария, в мире, санкции в отношении россии, санкции, новости - туризм
17:22 28.02.2022 (обновлено: 17:59 28.02.2022)
Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России
Швейцария закрыла небо для рейсов из России и самолетов с российской маркировкой
ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Швейцария с 17.00 мск 28 февраля закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой, за исключением полетов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам, говорится в заявлении федерального совета, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.
"В дополнение, в соответствии с закрытием воздушного пространства в других европейских странах, воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России, а также для всех перемещений воздушных судов с российской маркировкой с 15.00 (17.00 мск) с понедельника, за исключением рейсов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам", - говорится в заявлении.
Опубликовано: В. Лаврентьев