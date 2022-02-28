https://ria.ru/20220228/shveytsariya-1775622382.html

Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России

Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России - РИА Новости, 28.02.2022

Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России

Швейцария с 17.00 мск 28 февраля закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой, за исключением полетов... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:22

2022-02-28T17:22

2022-02-28T17:59

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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Швейцария с 17.00 мск 28 февраля закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой, за исключением полетов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам, говорится в заявлении федерального совета, опубликованном в понедельник на сайте ведомства."В дополнение, в соответствии с закрытием воздушного пространства в других европейских странах, воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России, а также для всех перемещений воздушных судов с российской маркировкой с 15.00 (17.00 мск) с понедельника, за исключением рейсов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220228/polety-1775600364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, швейцария, в мире, санкции в отношении россии, санкции, новости - туризм