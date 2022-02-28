https://ria.ru/20220228/shvetsiya-1775538199.html

Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности

Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности - РИА Новости, 28.02.2022

Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности

Посольство России в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности из-за угрозы провокаций. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:48

2022-02-28T12:48

2022-02-28T12:48

в мире

швеция

россия

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ЦЮРИХ, 28 фев - РИА Новости. Посольство России в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности из-за угрозы провокаций."Уважаемые граждане России, проживающие в Швеции. С учетом проходящих и запланированных на ближайшие дни акций, имеющих антироссийский характер, сохраняется высокий риск провокаций и угроз здоровью и безопасности россиян со стороны агрессивно настроенных лиц", - говорится в сообщении посольства в Telegram.В дипмиссии настоятельно рекомендовали соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, не поддаваться на провокациям.

https://ria.ru/20220227/shvetsiya-1775419291.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, швеция, россия