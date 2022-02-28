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Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности
Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности - РИА Новости, 28.02.2022
Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности
Посольство России в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности из-за угрозы провокаций. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:48
2022-02-28T12:48
в мире
швеция
россия
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ЦЮРИХ, 28 фев - РИА Новости. Посольство России в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности из-за угрозы провокаций."Уважаемые граждане России, проживающие в Швеции. С учетом проходящих и запланированных на ближайшие дни акций, имеющих антироссийский характер, сохраняется высокий риск провокаций и угроз здоровью и безопасности россиян со стороны агрессивно настроенных лиц", - говорится в сообщении посольства в Telegram.В дипмиссии настоятельно рекомендовали соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, не поддаваться на провокациям.
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в мире, швеция, россия
12:48 28.02.2022
 
Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности

Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать меры безопасности из-за угрозы провокаций

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в FacebookПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в Facebook
Посольство России в Швеции
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 28 фев - РИА Новости. Посольство России в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности из-за угрозы провокаций.
"Уважаемые граждане России, проживающие в Швеции. С учетом проходящих и запланированных на ближайшие дни акций, имеющих антироссийский характер, сохраняется высокий риск провокаций и угроз здоровью и безопасности россиян со стороны агрессивно настроенных лиц", - говорится в сообщении посольства в Telegram.
В дипмиссии настоятельно рекомендовали соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, не поддаваться на провокациям.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию
Опубликовано: О. Маркова
 
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