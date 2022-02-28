https://ria.ru/20220228/shvetsiya-1775538199.html
Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности
Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности - РИА Новости, 28.02.2022
Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности
Посольство России в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности из-за угрозы провокаций. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:48
2022-02-28T12:48
2022-02-28T12:48
в мире
швеция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/73/1516817303_0:47:788:490_1920x0_80_0_0_fdc14569db8bc5fee30541e5601f141e.jpg
ЦЮРИХ, 28 фев - РИА Новости. Посольство России в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности из-за угрозы провокаций."Уважаемые граждане России, проживающие в Швеции. С учетом проходящих и запланированных на ближайшие дни акций, имеющих антироссийский характер, сохраняется высокий риск провокаций и угроз здоровью и безопасности россиян со стороны агрессивно настроенных лиц", - говорится в сообщении посольства в Telegram.В дипмиссии настоятельно рекомендовали соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, не поддаваться на провокациям.
https://ria.ru/20220227/shvetsiya-1775419291.html
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/73/1516817303_33:0:749:537_1920x0_80_0_0_faf4979191681e12bf16fc743bea3d8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия
Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать повышенные меры безопасности
Посольство в Швеции призвало россиян соблюдать меры безопасности из-за угрозы провокаций