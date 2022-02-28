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Школы приграничных районов Курской области возобновили очное обучение
Школы приграничных районов Курской области возобновили очное обучение - РИА Новости, 28.02.2022
Школы приграничных районов Курской области возобновили очное обучение
Все закрытые 24 февраля школы в приграничных районах Курской области возобновили с понедельника очное обучение, заявил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:01
2022-02-28T12:01
россия
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
роман старовойт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Все закрытые 24 февраля школы в приграничных районах Курской области возобновили с понедельника очное обучение, заявил губернатор региона Роман Старовойт.ФСБ сообщила 24 февраля, что со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области – никто не пострадал, а огневая точка подавлена ответным огнем. В тот же день власти региона отменили очные занятия в школах в приграничных районах."С 24 числа мы предприняли все необходимые действия по усилению охраны объектов социально-культурного назначения. У нас до сегодняшнего дня на дистанте были школьники в шести приграничных районах области. Сегодня они вышли и получают образование уже в очном формате", - сказал Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что ситуация в регионе "стабильная, без каких-либо эксцессов"."Сегодня началась обычная рабочая неделя. Все предприятия и организации области работают. Обычный день", - сказал губернатор.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775522708.html
https://ria.ru/20220224/gotovnost-1774681519.html
россия
курская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, роман старовойт
12:01 28.02.2022
 
Школы приграничных районов Курской области возобновили очное обучение

Губернатор Курской области Старовойт: школы приграничных районов возобновили очные занятия

© РИА Новости / Виталий АньковУченик в защитной маске на уроке
Ученик в защитной маске на уроке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ученик в защитной маске на уроке
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Все закрытые 24 февраля школы в приграничных районах Курской области возобновили с понедельника очное обучение, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
ФСБ сообщила 24 февраля, что со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области – никто не пострадал, а огневая точка подавлена ответным огнем. В тот же день власти региона отменили очные занятия в школах в приграничных районах.
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"С 24 числа мы предприняли все необходимые действия по усилению охраны объектов социально-культурного назначения. У нас до сегодняшнего дня на дистанте были школьники в шести приграничных районах области. Сегодня они вышли и получают образование уже в очном формате", - сказал Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что ситуация в регионе "стабильная, без каких-либо эксцессов".
"Сегодня началась обычная рабочая неделя. Все предприятия и организации области работают. Обычный день", - сказал губернатор.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ
Опубликовано: Е. Зайцева
 
РоссияКурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоман Старовойт
 
 
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