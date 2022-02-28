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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Сбербанк повышает ставки по депозитам
Сбербанк повышает ставки по депозитам - РИА Новости, 28.02.2022
Сбербанк повышает ставки по депозитам
Сбербанк с 1 марта повысит ставки по депозитам. Так, максимальная доходность в рублях будет составлять 18%, в долларах - 5%, в евро - 3,5%, заявили в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T21:14
2022-02-28T21:35
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбербанк с 1 марта повысит ставки по депозитам. Так, максимальная доходность в рублях будет составлять 18%, в долларах - 5%, в евро - 3,5%, заявили в пресс-службе.Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 20%, эта отметка стала рекордной. В прошлый раз экстренное заседание Банка России проходило в конце 2014 года: тогда ставку подняли на 6,5 процентного пункта - до 17%, этот уровень продержался примерно семь недель."Максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) — 18%, по СберВкладу составит 16,5% годовых, по вкладу Промо Управляй — 16%", - заявили в банке.Кроме того, с марта клиентам кредитной организации будут доступны новые вклады в долларах и евро. "По промо вкладу "Валютный Сохраняй" в долларах ставка достигнет 5%, в евро — 3,5%. По вкладу "Валютный Управляй" (можно не только пополнять счет вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет равняться 3% в долларах и 2% в евро", - отмечается в сообщении.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, россия
21:14 28.02.2022 (обновлено: 21:35 28.02.2022)
 
Сбербанк повышает ставки по депозитам

Сбербанк с 1 марта повысит ставки по депозитам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбербанк с 1 марта повысит ставки по депозитам. Так, максимальная доходность в рублях будет составлять 18%, в долларах - 5%, в евро - 3,5%, заявили в пресс-службе.
Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 20%, эта отметка стала рекордной. В прошлый раз экстренное заседание Банка России проходило в конце 2014 года: тогда ставку подняли на 6,5 процентного пункта - до 17%, этот уровень продержался примерно семь недель.
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"Максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) — 18%, по СберВкладу составит 16,5% годовых, по вкладу Промо Управляй — 16%", - заявили в банке.
Кроме того, с марта клиентам кредитной организации будут доступны новые вклады в долларах и евро.
"По промо вкладу "Валютный Сохраняй" в долларах ставка достигнет 5%, в евро — 3,5%. По вкладу "Валютный Управляй" (можно не только пополнять счет вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет равняться 3% в долларах и 2% в евро", - отмечается в сообщении.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииРоссия
 
 
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