https://ria.ru/20220228/sberbank-1775680374.html

Сбербанк повышает ставки по депозитам

Сбербанк повышает ставки по депозитам - РИА Новости, 28.02.2022

Сбербанк повышает ставки по депозитам

Сбербанк с 1 марта повысит ставки по депозитам. Так, максимальная доходность в рублях будет составлять 18%, в долларах - 5%, в евро - 3,5%, заявили в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T21:14

2022-02-28T21:14

2022-02-28T21:35

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбербанк с 1 марта повысит ставки по депозитам. Так, максимальная доходность в рублях будет составлять 18%, в долларах - 5%, в евро - 3,5%, заявили в пресс-службе.Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 20%, эта отметка стала рекордной. В прошлый раз экстренное заседание Банка России проходило в конце 2014 года: тогда ставку подняли на 6,5 процентного пункта - до 17%, этот уровень продержался примерно семь недель."Максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) — 18%, по СберВкладу составит 16,5% годовых, по вкладу Промо Управляй — 16%", - заявили в банке.Кроме того, с марта клиентам кредитной организации будут доступны новые вклады в долларах и евро. "По промо вкладу "Валютный Сохраняй" в долларах ставка достигнет 5%, в евро — 3,5%. По вкладу "Валютный Управляй" (можно не только пополнять счет вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет равняться 3% в долларах и 2% в евро", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, россия