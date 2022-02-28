Нацбанк Чехии начал процедуру отзыва лицензии у Sberbank CZ
Нацбанк Чехии начал в понедельник процедуру отзыва лицензии у Sberbank CZ
Новый логотип Сбербанка
ПРАГА, 28 фев – РИА Новости. Нацбанк Чехии начал в понедельник процедуру отзыва лицензии у Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe, в связи с ухудшением положения банка, выразившимся, в частности, в резком оттоке вкладов из-за событий на Украине, сообщила пресс-служба Нацбанка.
"Нацбанк Чехии в понедельник предпринял шаги по отзыву банковской лицензии у Sberbank CZ. Это связано с ухудшением ситуации с ликвидностью банка в связи со значительным оттоком депозитов после эскалации российско-украинского конфликта. В этом контексте CNB принял меры предосторожности, чтобы банк не имел дела с активами и обязательствами, включая предоставление новых кредитов и привлечение депозитов", - говорится в сообщении пресс-служба Нацбанка.
В четверг и пятницу у всех отделений банка выстроились большие очереди клиентов, желавших в связи с событиями на Украине снять со счетов свои средства. У некоторых отделений банка в пятницу произошли инциденты, потребовавшие присутствия полиции, поэтому руководство банка преждевременно прекратило работу отделений.
В воскресенье Sberbank CZ на своем сайте сообщил, что в понедельник все его 25 отделений останутся закрытыми. В свою очередь председатель совета директоров и гендиректор Sberbank CZ Марьяна Василеску в опубликованном на сайте банка заявлении сообщила, что его сотрудники прилагают все усилия для того, чтобы найти наиболее приемлемое решение для клиентов. Она также сообщила о том, что банк активно сотрудничает с Нацбанком Чехии в решении своих проблем.
На начало минувшей недели в банке числилось около 120 тысяч клиентов. В связи с событиями на Украине о своем выходе из числа клиентов банка в пятницу заявили некоторые крупные фирмы и организации, в частности, мэрия Праги и Транспортное управление Праги.
Депозиты клиентов чешских банков, в том числе Sberbank CZ, согласно законодательству, застрахованы на сумму до 100 тысяч евро на одного вкладчика в одном банке.
Опубликовано: В. Лаврентьев