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https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775713941.html
Монако ввело экономические санкции против России
Монако ввело экономические санкции против России - РИА Новости, 01.03.2022
Монако ввело экономические санкции против России
Монако вводит экономические санкции против России, идентичные принятым в большинстве европейских стран, запускает процедуру заморозки активов, говорится в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T22:13
2022-03-01T03:19
россия
в мире
санкции в отношении россии
монако
евросоюз
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Монако вводит экономические санкции против России, идентичные принятым в большинстве европейских стран, запускает процедуру заморозки активов, говорится в заявлении княжеского дворца."В соответствии с международными обязательствами княжество немедленно запустило процедуру заморозки активов и ввело экономические санкции против РФ, идентичные тем, которые были приняты большинством европейских стран", - говорится в заявлении.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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россия, в мире, санкции в отношении россии, монако, евросоюз
22:13 28.02.2022 (обновлено: 03:19 01.03.2022)
 
Монако ввело экономические санкции против России

Монако ввело экономические санкции против России и запустило процедуру заморозки активов

© Fotolia / DelphimagesФлаг Монако
Флаг Монако - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Fotolia / Delphimages
Флаг Монако
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Монако вводит экономические санкции против России, идентичные принятым в большинстве европейских стран, запускает процедуру заморозки активов, говорится в заявлении княжеского дворца.
"В соответствии с международными обязательствами княжество немедленно запустило процедуру заморозки активов и ввело экономические санкции против РФ, идентичные тем, которые были приняты большинством европейских стран", - говорится в заявлении.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
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Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
 
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