https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775710719.html
МИД: Россия будет обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции
МИД: Россия будет обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции - РИА Новости, 01.03.2022
МИД: Россия будет обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции
Москва продолжит обеспечивать свои национальные интересы без оглядки на санкции, заявил МИД РФ. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T22:24
2022-02-28T22:24
2022-03-01T02:09
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москва продолжит обеспечивать свои национальные интересы без оглядки на санкции, заявил МИД РФ."Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы", - говорится в заявлении МИД РФ."Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом", - подчеркнули в дипведомстве.Миф, что санкции ЕС не направлены против российского народа, развеян окончательно, заявили в МИД РФ."Окончательно развеян и другой насаждавшийся в прошлом есовцами миф - будто их нелегитимные в международно-правовом плане односторонние ограничения не направлены против российского народа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, россия
22:24 28.02.2022 (обновлено: 02:09 01.03.2022)
МИД: Россия будет обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции
МИД: Россия продолжит обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции