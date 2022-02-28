Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775710719.html
МИД: Россия будет обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции
МИД: Россия будет обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции - РИА Новости, 01.03.2022
МИД: Россия будет обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции
Москва продолжит обеспечивать свои национальные интересы без оглядки на санкции, заявил МИД РФ. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T22:24
2022-03-01T02:09
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_0:34:3259:1867_1920x0_80_0_0_41a82e30b2d4a2d816f677dedb0baba8.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москва продолжит обеспечивать свои национальные интересы без оглядки на санкции, заявил МИД РФ."Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы", - говорится в заявлении МИД РФ."Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом", - подчеркнули в дипведомстве.Миф, что санкции ЕС не направлены против российского народа, развеян окончательно, заявили в МИД РФ."Окончательно развеян и другой насаждавшийся в прошлом есовцами миф - будто их нелегитимные в международно-правовом плане односторонние ограничения не направлены против российского народа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_b13dfac6eee273a3080ba21d833ad522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, россия
22:24 28.02.2022 (обновлено: 02:09 01.03.2022)
 
МИД: Россия будет обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции

МИД: Россия продолжит обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москва продолжит обеспечивать свои национальные интересы без оглядки на санкции, заявил МИД РФ.
"Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы", - говорится в заявлении МИД РФ.
"Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом", - подчеркнули в дипведомстве.
Миф, что санкции ЕС не направлены против российского народа, развеян окончательно, заявили в МИД РФ.
"Окончательно развеян и другой насаждавшийся в прошлом есовцами миф - будто их нелегитимные в международно-правовом плане односторонние ограничения не направлены против российского народа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала