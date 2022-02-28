https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775710719.html

МИД: Россия будет обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции

МИД: Россия будет обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции - РИА Новости, 01.03.2022

МИД: Россия будет обеспечивать национальные интересы без оглядки на санкции

Москва продолжит обеспечивать свои национальные интересы без оглядки на санкции, заявил МИД РФ. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T22:24

2022-02-28T22:24

2022-03-01T02:09

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_0:34:3259:1867_1920x0_80_0_0_41a82e30b2d4a2d816f677dedb0baba8.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москва продолжит обеспечивать свои национальные интересы без оглядки на санкции, заявил МИД РФ."Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы", - говорится в заявлении МИД РФ."Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом", - подчеркнули в дипведомстве.Миф, что санкции ЕС не направлены против российского народа, развеян окончательно, заявили в МИД РФ."Окончательно развеян и другой насаждавшийся в прошлом есовцами миф - будто их нелегитимные в международно-правовом плане односторонние ограничения не направлены против российского народа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, россия