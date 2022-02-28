22:43 28.02.2022 (обновлено: 10:10 01.03.2022)
ЕС ввел санкции против Прилепина и Кеосаяна
ЕС ввел санкции против писателя Захара Прилепина и режиссера Тиграна Кеосаяна
Захар Прилепин. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки писателя Захара Прилепина и режиссера Тиграна Кеосаяна, говорится в официальном журнале ЕС.
Прилепин публично выражал поддержку "российским сепаратистам" в Крыму и Донбассе, сказано там.
"Он отправлял помощь в Донецк и консультировал лидеров сепаратистов. <…> Более того, он использовал свою славу и репутацию известного писателя для распространения антиукраинской пропаганды и продвижения положительного отношения к аннексии Крыма и действиям сепаратистов в Донбассе", — говорится в документе.
В вину ему вменяется и участие в боевых действиях на стороне ополченцев, а также изображение украинских властей коррумпированными и ответственными за эскалацию конфликта.
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Кеосаян, как сказано в документе, в своей телепрограмме "последовательно изображал Украину как слабую и коррумпированную страну, которая держалась только благодаря помощи Запада".
"Он предполагал, что украинские власти нелегитимны. Он неоднократно утверждал, что Крым принадлежит России и что Донбасс не часть Украины", — сказано там.
Эти и другие действия, по мнению авторов документа, позволяют говорить, что Прилепин и Кеосаян поддерживали политику, подрывающую территориальную целостность Украины и угрожающую ее независимости и суверенитету.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации.
Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Опубликовано: А. Орехова