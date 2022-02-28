https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775691577.html

ЕС ввел санкции против Прилепина и Кеосаяна

ЕС ввел санкции против Прилепина и Кеосаяна - РИА Новости, 01.03.2022

ЕС ввел санкции против Прилепина и Кеосаяна

Евросоюз включил в санкционные списки писателя Захара Прилепина и режиссера Тиграна Кеосаяна, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T22:43

2022-02-28T22:43

2022-03-01T10:10

экономика

россия

захар прилепин

тигран кеосаян

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки писателя Захара Прилепина и режиссера Тиграна Кеосаяна, говорится в официальном журнале ЕС.Прилепин публично выражал поддержку "российским сепаратистам" в Крыму и Донбассе, сказано там."Он отправлял помощь в Донецк и консультировал лидеров сепаратистов. <…> Более того, он использовал свою славу и репутацию известного писателя для распространения антиукраинской пропаганды и продвижения положительного отношения к аннексии Крыма и действиям сепаратистов в Донбассе", — говорится в документе.В вину ему вменяется и участие в боевых действиях на стороне ополченцев, а также изображение украинских властей коррумпированными и ответственными за эскалацию конфликта.Кеосаян, как сказано в документе, в своей телепрограмме "последовательно изображал Украину как слабую и коррумпированную страну, которая держалась только благодаря помощи Запада"."Он предполагал, что украинские власти нелегитимны. Он неоднократно утверждал, что Крым принадлежит России и что Донбасс не часть Украины", — сказано там.Эти и другие действия, по мнению авторов документа, позволяют говорить, что Прилепин и Кеосаян поддерживали политику, подрывающую территориальную целостность Украины и угрожающую ее независимости и суверенитету.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации.Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20220228/peskov-1775684885.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

экономика, россия, захар прилепин, тигран кеосаян, санкции в отношении россии, в мире