https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775686836.html
Евросоюз ввел санкции против Чернышенко
Евросоюз ввел санкции против Чернышенко - РИА Новости, 01.03.2022
Евросоюз ввел санкции против Чернышенко
Евросоюз включил в санкционные списки ЕС вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, говорится в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T21:55
2022-02-28T21:55
2022-03-01T03:47
санкции в отношении россии
владимир путин
жозеп боррель
россия
дмитрий чернышенко
ситуация в днр и лнр
в мире
ржд
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки ЕС вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, говорится в Официальном журнале ЕС.Кроме того, под санкции попал глава Минстроя Ирек Файзуллин.В документе отмечается, что к местам проведения спецоперации в отношении Украины воинские части доставляли составами РЖД, а Чернышенко и Файзуллин входят в совет директоров компании.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации.Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20220228/peskov-1775684885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, владимир путин, жозеп боррель, россия, дмитрий чернышенко, ситуация в днр и лнр, в мире, ржд, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), украина
21:55 28.02.2022 (обновлено: 03:47 01.03.2022)
Евросоюз ввел санкции против Чернышенко
Евросоюз ввел санкции против вице-премьера Чернышенко и главы Минстроя Файзуллина