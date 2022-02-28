https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775686836.html

Евросоюз ввел санкции против Чернышенко

Евросоюз ввел санкции против Чернышенко - РИА Новости, 01.03.2022

Евросоюз ввел санкции против Чернышенко

Евросоюз включил в санкционные списки ЕС вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, говорится в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T21:55

2022-02-28T21:55

2022-03-01T03:47

санкции в отношении россии

владимир путин

жозеп боррель

россия

дмитрий чернышенко

ситуация в днр и лнр

в мире

ржд

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз включил в санкционные списки ЕС вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, говорится в Официальном журнале ЕС.Кроме того, под санкции попал глава Минстроя Ирек Файзуллин.В документе отмечается, что к местам проведения спецоперации в отношении Украины воинские части доставляли составами РЖД, а Чернышенко и Файзуллин входят в совет директоров компании.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах, а также лиц, связанных с распространением пропаганды. Решение вступило в силу с момента публикации.Двумя днями ранее ЕС и Великобритания внесли в свои санкционные списки президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20220228/peskov-1775684885.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

санкции в отношении россии, владимир путин, жозеп боррель, россия, дмитрий чернышенко, ситуация в днр и лнр, в мире, ржд, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), украина