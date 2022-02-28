https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775587505.html
Эксперт объяснил, как за рубежом получить деньги с карты санкционного банка
Эксперт объяснил, как за рубежом получить деньги с карты санкционного банка - РИА Новости, 28.02.2022
Эксперт объяснил, как за рубежом получить деньги с карты санкционного банка
Клиенты российских банков, подпавших под международные санкции и карты которых теперь не работают за рубежом, все равно смогут получить деньги несколькими... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:21
2022-02-28T15:21
2022-02-28T15:21
экономика
технологии
россия
втб
совкомбанк
промсвязьбанк
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Клиенты российских банков, подпавших под международные санкции и карты которых теперь не работают за рубежом, все равно смогут получить деньги несколькими способами: например, можно сделать перевод на свой счет в другом банке через Систему быстрых платежей (СБП) или международную систему денежных переводов, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Клиенты ряда банков, подпавших под "блокирующие" санкции Запада (банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия"), не смогут расплачиваться картами Visa или Mastercard этих банков за границей. При этом все платежные банковские карты работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений, сообщал ранее Банк России."Подсанкционные банки уже уведомили своих клиентов, что снятие наличных по их картам за рубежом невозможно. Насколько мне известно, операции с этими картами за пределами России уже отклоняются. Единственное исключение – карты "Мир", которые используются в ограниченном числе стран", - рассуждает эксперт.Еще один вариант, продолжает эксперт, - это перевести деньги из России себе же через системы международных переводов. Например, расчеты по Western Union продолжают осуществляться, время перевода не меняется. "Деньги также можно перевести на свой иностранный счет обычным межбанковским переводом. Это самый дорогой и потенциально долгий вариант. Сейчас переводы могут идти с задержками из-за постоянно меняющейся ситуации", - добавляет он.Вместе с тем эксперт отмечает, что в случае, если ограничения на использование SWIFT будут введены в отношении всех российских банков, то указанные советы могут быть неактуальны. В таком случае останется только ожидать указаний от конкретных банков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/kredit-1775550757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, втб, совкомбанк, промсвязьбанк, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Эксперт объяснил, как за рубежом получить деньги с карты санкционного банка
Эксперт Шуст посоветовал, как за рубежом получить деньги с карты санкционного банка
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Клиенты российских банков, подпавших под международные санкции и карты которых теперь не работают за рубежом, все равно смогут получить деньги несколькими способами: например, можно сделать перевод на свой счет в другом банке через Систему быстрых платежей (СБП) или международную систему денежных переводов, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Клиенты ряда банков, подпавших под "блокирующие" санкции Запада (банков группы ВТБ
, Совкомбанка
, Новикомбанка
, Промсвязьбанка
, "Открытия"), не смогут расплачиваться картами Visa или Mastercard этих банков за границей. При этом все платежные банковские карты работают и будут продолжать работать на всей территории России
для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений, сообщал ранее Банк России.
"Подсанкционные банки уже уведомили своих клиентов, что снятие наличных по их картам за рубежом невозможно. Насколько мне известно, операции с этими картами за пределами России уже отклоняются. Единственное исключение – карты "Мир", которые используются в ограниченном числе стран", - рассуждает эксперт.
"Первый шаг – это вывод средств из банка, попавшего под санкции, в иной российский банк. Сделать это можно через Систему быстрых платежей или обычным банковским переводом. Далее попробовать выпустить виртуальную карту в приложении – это позволит хотя бы расплачиваться за рубежом. Без физической карты снять деньги в банкомате за границей будет затруднительно", - советует Шуст.
Еще один вариант, продолжает эксперт, - это перевести деньги из России себе же через системы международных переводов. Например, расчеты по Western Union продолжают осуществляться, время перевода не меняется. "Деньги также можно перевести на свой иностранный счет обычным межбанковским переводом. Это самый дорогой и потенциально долгий вариант. Сейчас переводы могут идти с задержками из-за постоянно меняющейся ситуации", - добавляет он.
Вместе с тем эксперт отмечает, что в случае, если ограничения на использование SWIFT
будут введены в отношении всех российских банков, то указанные советы могут быть неактуальны. В таком случае останется только ожидать указаний от конкретных банков.