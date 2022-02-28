Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775587505.html
Эксперт объяснил, как за рубежом получить деньги с карты санкционного банка
Эксперт объяснил, как за рубежом получить деньги с карты санкционного банка - РИА Новости, 28.02.2022
Эксперт объяснил, как за рубежом получить деньги с карты санкционного банка
Клиенты российских банков, подпавших под международные санкции и карты которых теперь не работают за рубежом, все равно смогут получить деньги несколькими... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:21
2022-02-28T15:21
экономика
технологии
россия
втб
совкомбанк
промсвязьбанк
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/33/1561663304_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_8fb658d667d1e2e250a462867a4b4b36.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Клиенты российских банков, подпавших под международные санкции и карты которых теперь не работают за рубежом, все равно смогут получить деньги несколькими способами: например, можно сделать перевод на свой счет в другом банке через Систему быстрых платежей (СБП) или международную систему денежных переводов, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Клиенты ряда банков, подпавших под "блокирующие" санкции Запада (банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия"), не смогут расплачиваться картами Visa или Mastercard этих банков за границей. При этом все платежные банковские карты работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений, сообщал ранее Банк России."Подсанкционные банки уже уведомили своих клиентов, что снятие наличных по их картам за рубежом невозможно. Насколько мне известно, операции с этими картами за пределами России уже отклоняются. Единственное исключение – карты "Мир", которые используются в ограниченном числе стран", - рассуждает эксперт.Еще один вариант, продолжает эксперт, - это перевести деньги из России себе же через системы международных переводов. Например, расчеты по Western Union продолжают осуществляться, время перевода не меняется. "Деньги также можно перевести на свой иностранный счет обычным межбанковским переводом. Это самый дорогой и потенциально долгий вариант. Сейчас переводы могут идти с задержками из-за постоянно меняющейся ситуации", - добавляет он.Вместе с тем эксперт отмечает, что в случае, если ограничения на использование SWIFT будут введены в отношении всех российских банков, то указанные советы могут быть неактуальны. В таком случае останется только ожидать указаний от конкретных банков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/kredit-1775550757.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/33/1561663304_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_ae2f0a3b1cc0107f6de200bbc82558ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, втб, совкомбанк, промсвязьбанк, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
15:21 28.02.2022
 
Эксперт объяснил, как за рубежом получить деньги с карты санкционного банка

Эксперт Шуст посоветовал, как за рубежом получить деньги с карты санкционного банка

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Клиенты российских банков, подпавших под международные санкции и карты которых теперь не работают за рубежом, все равно смогут получить деньги несколькими способами: например, можно сделать перевод на свой счет в другом банке через Систему быстрых платежей (СБП) или международную систему денежных переводов, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Клиенты ряда банков, подпавших под "блокирующие" санкции Запада (банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия"), не смогут расплачиваться картами Visa или Mastercard этих банков за границей. При этом все платежные банковские карты работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений, сообщал ранее Банк России.
"Подсанкционные банки уже уведомили своих клиентов, что снятие наличных по их картам за рубежом невозможно. Насколько мне известно, операции с этими картами за пределами России уже отклоняются. Единственное исключение – карты "Мир", которые используются в ограниченном числе стран", - рассуждает эксперт.
"Первый шаг – это вывод средств из банка, попавшего под санкции, в иной российский банк. Сделать это можно через Систему быстрых платежей или обычным банковским переводом. Далее попробовать выпустить виртуальную карту в приложении – это позволит хотя бы расплачиваться за рубежом. Без физической карты снять деньги в банкомате за границей будет затруднительно", - советует Шуст.
Еще один вариант, продолжает эксперт, - это перевести деньги из России себе же через системы международных переводов. Например, расчеты по Western Union продолжают осуществляться, время перевода не меняется. "Деньги также можно перевести на свой иностранный счет обычным межбанковским переводом. Это самый дорогой и потенциально долгий вариант. Сейчас переводы могут идти с задержками из-за постоянно меняющейся ситуации", - добавляет он.
Вместе с тем эксперт отмечает, что в случае, если ограничения на использование SWIFT будут введены в отношении всех российских банков, то указанные советы могут быть неактуальны. В таком случае останется только ожидать указаний от конкретных банков.
Объявление о кредитах на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:24Сказано в эфире
Заемщиков ждут послабления по кредитам на фоне санкций
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВТБСовкомбанкПромсвязьбанкСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала