https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775542666.html

Россия имеет потенциал для компенсации ущерба от санкций, заявил Песков

Россия имеет потенциал для компенсации ущерба от санкций, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2022

Россия имеет потенциал для компенсации ущерба от санкций, заявил Песков

В России велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми страна сталкивается сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:03

2022-02-28T13:03

2022-02-28T13:12

россия

санкции

санкции в отношении россии

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми страна сталкивается сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это тяжёлые санкции, они проблемные, но Россия обладает необходимым потенциалом для компенсирования ущерба перед этими санкциями", - заявил Песков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.

https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775545664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий песков, в мире