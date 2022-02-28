13:03 28.02.2022 (обновлено: 13:12 28.02.2022)
Россия имеет потенциал для компенсации ущерба от санкций, заявил Песков
Песков: Россия обладает необходимым потенциалом для компенсирования ущерба от санкций
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми страна сталкивается сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые санкции, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - сказал он журналистам.
"Это тяжёлые санкции, они проблемные, но Россия обладает необходимым потенциалом для компенсирования ущерба перед этими санкциями", - заявил Песков.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: В. Лаврентьев