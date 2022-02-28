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https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775542666.html
Россия имеет потенциал для компенсации ущерба от санкций, заявил Песков
Россия имеет потенциал для компенсации ущерба от санкций, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2022
Россия имеет потенциал для компенсации ущерба от санкций, заявил Песков
В России велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми страна сталкивается сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:03
2022-02-28T13:12
россия
санкции
санкции в отношении россии
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми страна сталкивается сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это тяжёлые санкции, они проблемные, но Россия обладает необходимым потенциалом для компенсирования ущерба перед этими санкциями", - заявил Песков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
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россия, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий песков, в мире
13:03 28.02.2022 (обновлено: 13:12 28.02.2022)
 
Россия имеет потенциал для компенсации ущерба от санкций, заявил Песков

Песков: Россия обладает необходимым потенциалом для компенсирования ущерба от санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми страна сталкивается сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые санкции, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - сказал он журналистам.
"Это тяжёлые санкции, они проблемные, но Россия обладает необходимым потенциалом для компенсирования ущерба перед этими санкциями", - заявил Песков.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Экономическая реальность для России существенно изменилась, заявил Песков
Опубликовано: В. Лаврентьев
 
РоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииДмитрий ПесковВ мире
 
 
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