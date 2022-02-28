12:52 28.02.2022 (обновлено: 13:34 28.02.2022)
Мишустин заявил о росте санкционного давления на Россию
Премьер Мишустин заявил о росте санкционного давления на Россию
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Санкционное давление на Россию растет, каждый день вводятся новые пакеты ограничительных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Введение против России ограничительных мер - ожидаемые шаги, власти РФ давно не питают иллюзий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Какие бы причины не назывались публично, их главная цель нанести урон по тем или иным направлениям. Шаги ожидаемы, иллюзий относительно подобных действий мы давно не питаем. Поэтому мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей - и в части движения денежных средств, и в части развития проектов по замещению импортных комплектующих", - сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Коллеги, важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев и выполнять все необходимые планы. Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению", - добавил Мишустин.
Он также отметил, что нужно и дальше выполнять работу по реализации поручений президента РФ. "Все решения для этого приняты", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: О. Маркова