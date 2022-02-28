https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775525241.html

В Грузии объяснили отказ присоединиться к санкциям против России

В Грузии объяснили отказ присоединиться к санкциям против России - РИА Новости, 28.02.2022

В Грузии объяснили отказ присоединиться к санкциям против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к финансовым санкциям Запада против РФ, серьезный ущерб получат виноделы,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:59

2022-02-28T11:59

2022-02-28T11:59

михаил саакашвили

грузия

в мире

ираклий гарибашвили

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598074102_0:82:3000:1770_1920x0_80_0_0_ac8c0c775c15ed678f83d288f2b66715.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к финансовым санкциям Запада против РФ, серьезный ущерб получат виноделы, экспортеры, фермеры страны, пострадает туризм, это "вредит национальным интересам".Ранее Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России."Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?... Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам", - заявил премьер на правительственном заседании.По словам Гарибашвили, что после конфликта 2008 года, тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили и его правительство искали пути для восстановления торговых отношений с Россией и открытия российского рынка, а после войны Саакашвили продал почти все стратегические объекты российским компаниям."Нашей разумной, национальной и патриотической политикой мы достигли всего: соглашения об ассоциации с ЕС, безвизового режима и прогресса во многом другом, в том числе открытия российского рынка", - заявил Гарибашвили.Глава правительства отметил, что после открытия российского рынка, с 2013 по 2021 годы из Грузии в Россию была экспортирована агропродукция на сумму 2 миллиарда долларов, экспорт другой продукции составляет 3 миллиарда долларов. По его словам, за счет туризма за последние пять лет страна получила 3 миллиарда долларов дохода - более 5 миллионов гостей из России посетили Грузию. Также премьер добавил, что около 1 миллиона грузин проживают в РФ, ежегодные денежные переводы составляют 500 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775510380.html

https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775476587.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

михаил саакашвили, грузия, в мире, ираклий гарибашвили, россия