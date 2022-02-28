https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775525241.html
В Грузии объяснили отказ присоединиться к санкциям против России
В Грузии объяснили отказ присоединиться к санкциям против России - РИА Новости, 28.02.2022
В Грузии объяснили отказ присоединиться к санкциям против России
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к финансовым санкциям Запада против РФ, серьезный ущерб получат виноделы,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:59
2022-02-28T11:59
2022-02-28T11:59
михаил саакашвили
грузия
в мире
ираклий гарибашвили
россия
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ТБИЛИСИ, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к финансовым санкциям Запада против РФ, серьезный ущерб получат виноделы, экспортеры, фермеры страны, пострадает туризм, это "вредит национальным интересам".Ранее Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России."Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?... Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам", - заявил премьер на правительственном заседании.По словам Гарибашвили, что после конфликта 2008 года, тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили и его правительство искали пути для восстановления торговых отношений с Россией и открытия российского рынка, а после войны Саакашвили продал почти все стратегические объекты российским компаниям."Нашей разумной, национальной и патриотической политикой мы достигли всего: соглашения об ассоциации с ЕС, безвизового режима и прогресса во многом другом, в том числе открытия российского рынка", - заявил Гарибашвили.Глава правительства отметил, что после открытия российского рынка, с 2013 по 2021 годы из Грузии в Россию была экспортирована агропродукция на сумму 2 миллиарда долларов, экспорт другой продукции составляет 3 миллиарда долларов. По его словам, за счет туризма за последние пять лет страна получила 3 миллиарда долларов дохода - более 5 миллионов гостей из России посетили Грузию. Также премьер добавил, что около 1 миллиона грузин проживают в РФ, ежегодные денежные переводы составляют 500 миллионов долларов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил саакашвили, грузия, в мире, ираклий гарибашвили, россия
В Грузии объяснили отказ присоединиться к санкциям против России
Премьер Грузии Гарибашвили объяснил отказ от санкций против России интересами страны
ТБИЛИСИ, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к финансовым санкциям Запада против РФ, серьезный ущерб получат виноделы, экспортеры, фермеры страны, пострадает туризм, это "вредит национальным интересам".
Ранее Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России
.
"Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?... Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам", - заявил премьер на правительственном заседании.
По словам Гарибашвили, что после конфликта 2008 года, тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили
и его правительство искали пути для восстановления торговых отношений с Россией и открытия российского рынка, а после войны Саакашвили продал почти все стратегические объекты российским компаниям.
"Нашей разумной, национальной и патриотической политикой мы достигли всего: соглашения об ассоциации с ЕС, безвизового режима и прогресса во многом другом, в том числе открытия российского рынка", - заявил Гарибашвили.
Глава правительства отметил, что после открытия российского рынка, с 2013 по 2021 годы из Грузии в Россию была экспортирована агропродукция на сумму 2 миллиарда долларов, экспорт другой продукции составляет 3 миллиарда долларов. По его словам, за счет туризма за последние пять лет страна получила 3 миллиарда долларов дохода - более 5 миллионов гостей из России посетили Грузию
. Также премьер добавил, что около 1 миллиона грузин проживают в РФ, ежегодные денежные переводы составляют 500 миллионов долларов.