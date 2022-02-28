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https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775488433.html
Минфин Британии вводит санкции против ЦБ России
Минфин Британии вводит санкции против ЦБ России - РИА Новости, 28.02.2022
Минфин Британии вводит санкции против ЦБ России
Великобритания вслед за ЕС вводит санкции против Центрального банка России из-за действий РФ на Украине, следует из опубликованного заявления. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:43
2022-02-28T10:19
санкции в отношении россии
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
великобритания
дмитрий песков
владимир путин
киев
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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Великобритания вслед за ЕС вводит санкции против Центрального банка России из-за действий РФ на Украине, следует из опубликованного заявления."Вслед за объявлением санкционных мер, направленных на жесткие экономические последствия для президента России Владимира Путина и российской экономики, министр финансов в координации с управляющим Банка Англии, сегодня объявил о дальнейших ограничительных мерах в ответ на вторжение на Украину, направленных против Центрального банка России", - говорится в сообщении.Отмечается, что эта мера принята в координации с США и ЕС, чтобы не позволить ЦБР использовать свои иностранные резервы для смягчения последствий санкций, а также снизить возможность поддерживать рубль."Правительство примет все необходимые меры, чтобы реализовать всем ограничения, запрещающие всем физическим и юридическим лицам Великобритании совершать финансовые транзакции с участием Центрального банка России, российского Фонда национального благосостояния и министерства финансов России", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775479327.html
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россия
великобритания
киев
сша
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санкции в отношении россии, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, великобритания, дмитрий песков, владимир путин, киев, сша
09:43 28.02.2022 (обновлено: 10:19 28.02.2022)
 
Минфин Британии вводит санкции против ЦБ России

Британия запретит транзакции, связанные с Минфином России

© REUTERS / Tom NicholsonЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Великобритания вслед за ЕС вводит санкции против Центрального банка России из-за действий РФ на Украине, следует из опубликованного заявления.
"Вслед за объявлением санкционных мер, направленных на жесткие экономические последствия для президента России Владимира Путина и российской экономики, министр финансов в координации с управляющим Банка Англии, сегодня объявил о дальнейших ограничительных мерах в ответ на вторжение на Украину, направленных против Центрального банка России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что эта мера принята в координации с США и ЕС, чтобы не позволить ЦБР использовать свои иностранные резервы для смягчения последствий санкций, а также снизить возможность поддерживать рубль.
"Правительство примет все необходимые меры, чтобы реализовать всем ограничения, запрещающие всем физическим и юридическим лицам Великобритании совершать финансовые транзакции с участием Центрального банка России, российского Фонда национального благосостояния и министерства финансов России", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияВеликобританияДмитрий ПесковВладимир ПутинКиевСША
 
 
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