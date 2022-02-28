МИД Японии заявил о возможных санкциях против правительства Белоруссии
Глава МИД Японии Хаяси: страна рассматривает санкции против чиновников Белоруссии
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
ТОКИО, 28 фев — РИА Новости. Япония рассматривает введение санкций против высокопоставленных чиновников правительства Белоруссии, об этом на слушаниях в бюджетном комитете парламента заявил министр иностранных дел Есимаса Хаяси.
"По вопросу вторжения России на Украину, мы находимся в тесном взаимодействии с международным сообществом, прежде всего, с G7. Белоруссия разрешила использование своей территории российскими войсками и поддерживает военные действия России. Япония жестко осуждает эту страну. Америка уже ввела санкции против отдельных лиц из Белоруссии, а также страны "семерки" высказались за применение санкций. Япония тоже рассматривает санкции против высокопоставленных чиновников правительства этой страны и других лиц", — сказал Хаяси.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Украине не надо сваливать свои проблемы на Белоруссию, роль Минска в операции России — не дать ударить русским войскам в спину. Также он отмечал, что с территории Украины на белорусскую привозили оружие, а также там готовили бандформирования для провокаций в республике.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Н. Стома