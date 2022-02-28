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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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МИД Японии заявил о возможных санкциях против правительства Белоруссии
МИД Японии заявил о возможных санкциях против правительства Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022
МИД Японии заявил о возможных санкциях против правительства Белоруссии
Япония рассматривает введение санкций против высокопоставленных чиновников правительства Белоруссии, об этом на слушаниях в бюджетном комитете парламента заявил РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T05:56
2022-02-28T05:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр лукашенко
россия
владимир путин
белоруссия
донбасс
есимаса хаяси
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ТОКИО, 28 фев — РИА Новости. Япония рассматривает введение санкций против высокопоставленных чиновников правительства Белоруссии, об этом на слушаниях в бюджетном комитете парламента заявил министр иностранных дел Есимаса Хаяси.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Украине не надо сваливать свои проблемы на Белоруссию, роль Минска в операции России — не дать ударить русским войскам в спину. Также он отмечал, что с территории Украины на белорусскую привозили оружие, а также там готовили бандформирования для провокаций в республике.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775418421.html
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в мире, александр лукашенко, россия, владимир путин, белоруссия, донбасс, есимаса хаяси, признание днр и лнр в россии, токио
05:56 28.02.2022
 
МИД Японии заявил о возможных санкциях против правительства Белоруссии

Глава МИД Японии Хаяси: страна рассматривает санкции против чиновников Белоруссии

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 фев — РИА Новости. Япония рассматривает введение санкций против высокопоставленных чиновников правительства Белоруссии, об этом на слушаниях в бюджетном комитете парламента заявил министр иностранных дел Есимаса Хаяси.

"По вопросу вторжения России на Украину, мы находимся в тесном взаимодействии с международным сообществом, прежде всего, с G7. Белоруссия разрешила использование своей территории российскими войсками и поддерживает военные действия России. Япония жестко осуждает эту страну. Америка уже ввела санкции против отдельных лиц из Белоруссии, а также страны "семерки" высказались за применение санкций. Япония тоже рассматривает санкции против высокопоставленных чиновников правительства этой страны и других лиц", — сказал Хаяси.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Украине не надо сваливать свои проблемы на Белоруссию, роль Минска в операции России — не дать ударить русским войскам в спину. Также он отмечал, что с территории Украины на белорусскую привозили оружие, а также там готовили бандформирования для провокаций в республике.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир ПутинБелоруссияДонбассЕсимаса ХаясиПризнание ДНР и ЛНР в РоссииТокио
 
 
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