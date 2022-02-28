https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775468125.html

МИД Японии заявил о возможных санкциях против правительства Белоруссии

МИД Японии заявил о возможных санкциях против правительства Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022

МИД Японии заявил о возможных санкциях против правительства Белоруссии

Япония рассматривает введение санкций против высокопоставленных чиновников правительства Белоруссии, об этом на слушаниях в бюджетном комитете парламента заявил РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T05:56

2022-02-28T05:56

2022-02-28T05:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр лукашенко

россия

владимир путин

белоруссия

донбасс

есимаса хаяси

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ТОКИО, 28 фев — РИА Новости. Япония рассматривает введение санкций против высокопоставленных чиновников правительства Белоруссии, об этом на слушаниях в бюджетном комитете парламента заявил министр иностранных дел Есимаса Хаяси.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Украине не надо сваливать свои проблемы на Белоруссию, роль Минска в операции России — не дать ударить русским войскам в спину. Также он отмечал, что с территории Украины на белорусскую привозили оружие, а также там готовили бандформирования для провокаций в республике.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775418421.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

россия

белоруссия

донбасс

токио

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, александр лукашенко, россия, владимир путин, белоруссия, донбасс, есимаса хаяси, признание днр и лнр в россии, токио