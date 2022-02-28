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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775451706.html
В ЕС хотят ввести санкции против Пескова, сообщило СМИ
В ЕС хотят ввести санкции против Пескова, сообщило СМИ - РИА Новости, 28.02.2022
В ЕС хотят ввести санкции против Пескова, сообщило СМИ
В ЕС обсуждают возможность введения санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:18
2022-02-28T02:34
в мире
владимир путин
санкции в отношении россии
москва
дмитрий песков
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В ЕС обсуждают возможность введения санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы."Ограничения также предлагается ввести против Дмитрия Пескова, который давно занимает пост пресс-секретаря президента Владимира Путина, а также ряда фигур в государственных медиа, которых ЕС в документах обвиняет в распространении дезинформации", — говорится в сообщении агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, санкции в отношении россии, москва, дмитрий песков
00:18 28.02.2022 (обновлено: 02:34 28.02.2022)
 
В ЕС хотят ввести санкции против Пескова, сообщило СМИ

Блумберг: в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Пескова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В ЕС обсуждают возможность введения санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
"Ограничения также предлагается ввести против Дмитрия Пескова, который давно занимает пост пресс-секретаря президента Владимира Путина, а также ряда фигур в государственных медиа, которых ЕС в документах обвиняет в распространении дезинформации", — говорится в сообщении агентства.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииМоскваДмитрий Песков
 
 
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