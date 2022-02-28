https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775451706.html
В ЕС хотят ввести санкции против Пескова, сообщило СМИ
В ЕС хотят ввести санкции против Пескова, сообщило СМИ - РИА Новости, 28.02.2022
В ЕС хотят ввести санкции против Пескова, сообщило СМИ
В ЕС обсуждают возможность введения санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:18
2022-02-28T00:18
2022-02-28T02:34
в мире
владимир путин
санкции в отношении россии
москва
дмитрий песков
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В ЕС обсуждают возможность введения санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы."Ограничения также предлагается ввести против Дмитрия Пескова, который давно занимает пост пресс-секретаря президента Владимира Путина, а также ряда фигур в государственных медиа, которых ЕС в документах обвиняет в распространении дезинформации", — говорится в сообщении агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, санкции в отношении россии, москва, дмитрий песков
00:18 28.02.2022 (обновлено: 02:34 28.02.2022)
В ЕС хотят ввести санкции против Пескова, сообщило СМИ
Блумберг: в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Пескова