https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775451706.html

В ЕС хотят ввести санкции против Пескова, сообщило СМИ

В ЕС хотят ввести санкции против Пескова, сообщило СМИ - РИА Новости, 28.02.2022

В ЕС хотят ввести санкции против Пескова, сообщило СМИ

В ЕС обсуждают возможность введения санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:18

2022-02-28T00:18

2022-02-28T02:34

в мире

владимир путин

санкции в отношении россии

москва

дмитрий песков

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В ЕС обсуждают возможность введения санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы."Ограничения также предлагается ввести против Дмитрия Пескова, который давно занимает пост пресс-секретаря президента Владимира Путина, а также ряда фигур в государственных медиа, которых ЕС в документах обвиняет в распространении дезинформации", — говорится в сообщении агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

москва

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, санкции в отношении россии, москва, дмитрий песков