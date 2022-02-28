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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220228/samolet-1775584573.html
Самолет "Уральских авиалиний", летевший в Португалию, вернулся в Москву
Самолет "Уральских авиалиний", летевший в Португалию, вернулся в Москву - РИА Новости, 28.02.2022
Самолет "Уральских авиалиний", летевший в Португалию, вернулся в Москву
Самолет "Уральских авиалиний", следовавший на португальский остров Мадейра, на котором должны были вернуться в Россию туристы, развернулся в воздухе после... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:10
2022-02-28T17:33
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уральские авиалинии
лиссабон (город)
мадейра
россия
португалия
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МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", следовавший на португальский остров Мадейра, на котором должны были вернуться в Россию туристы, развернулся в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства в Европе."Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший 27.02 за нашими туристами на остров Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой", - говорится в сообщении посольства, размещенном на его странице в Facebook.Консульский отдел посольства связался с туристами, сейчас прорабатываются варианты их возвращения на родину.По информации корреспондента РИА-Новости, находящегося в данный момент на Мадейре (Фуншал), всем российским туристам, прессе и турагентам была оказана своевременная помощь. Португальские власти и принимающая сторона/туроператор разместили их в пятизвездочном отеле, обеспечили питание и круглосуточное обслуживание. Министерство по туризму Мадейры сделало все, чтобы помочь российским и украинским туристам, застрявшим на острове. Посольство напоминает, что сейчас Росавиация совместно с МИД и Ростуризмом организует вывоз россиян из европейских стран домой, обо всех проблемах российские граждане могут сообщить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45 или на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11 (с 8 до 20 по Москве).Посольство также опровергло утверждения регионального секретаря по туризму и культуре, что посольство в Лиссабоне в данной ситуации "бездействует", "молчит" и "не отвечает на обращения"."Это не соответствует действительности и является очередным примером предвзятого в нынешней геополитической ситуации отношения отдельных португальских представителей к российской власти", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
москва
лиссабон (город)
мадейра
россия
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москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, лиссабон (город), мадейра, россия, португалия, туристы, туризм, новости - туризм
15:10 28.02.2022 (обновлено: 17:33 28.02.2022)
 
Самолет "Уральских авиалиний", летевший в Португалию, вернулся в Москву

Самолет "Уральских авиалиний", летевший в Португалию за россиянами, вернулся в Москву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", следовавший на португальский остров Мадейра, на котором должны были вернуться в Россию туристы, развернулся в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства в Европе.
"Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший 27.02 за нашими туристами на остров Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой", - говорится в сообщении посольства, размещенном на его странице в Facebook.
Консульский отдел посольства связался с туристами, сейчас прорабатываются варианты их возвращения на родину.
По информации корреспондента РИА-Новости, находящегося в данный момент на Мадейре (Фуншал), всем российским туристам, прессе и турагентам была оказана своевременная помощь. Португальские власти и принимающая сторона/туроператор разместили их в пятизвездочном отеле, обеспечили питание и круглосуточное обслуживание. Министерство по туризму Мадейры сделало все, чтобы помочь российским и украинским туристам, застрявшим на острове.
Посольство напоминает, что сейчас Росавиация совместно с МИД и Ростуризмом организует вывоз россиян из европейских стран домой, обо всех проблемах российские граждане могут сообщить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45 или на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11 (с 8 до 20 по Москве).
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Посольство также опровергло утверждения регионального секретаря по туризму и культуре, что посольство в Лиссабоне в данной ситуации "бездействует", "молчит" и "не отвечает на обращения".
"Это не соответствует действительности и является очередным примером предвзятого в нынешней геополитической ситуации отношения отдельных португальских представителей к российской власти", - говорится в сообщении.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: М. Зубков
 
ТуризмМоскваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Уральские авиалинииЛиссабон (город)МадейраРоссияПортугалиятуристыТуризмНовости - Туризм
 
 
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