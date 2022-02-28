15:10 28.02.2022 (обновлено: 17:33 28.02.2022)
Самолет "Уральских авиалиний", летевший в Португалию, вернулся в Москву
Самолет "Уральских авиалиний", летевший в Португалию за россиянами, вернулся в Москву
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", следовавший на португальский остров Мадейра, на котором должны были вернуться в Россию туристы, развернулся в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства в Европе.
"Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший 27.02 за нашими туристами на остров Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой", - говорится в сообщении посольства, размещенном на его странице в Facebook.
Консульский отдел посольства связался с туристами, сейчас прорабатываются варианты их возвращения на родину.
По информации корреспондента РИА-Новости, находящегося в данный момент на Мадейре (Фуншал), всем российским туристам, прессе и турагентам была оказана своевременная помощь. Португальские власти и принимающая сторона/туроператор разместили их в пятизвездочном отеле, обеспечили питание и круглосуточное обслуживание. Министерство по туризму Мадейры сделало все, чтобы помочь российским и украинским туристам, застрявшим на острове.
Посольство напоминает, что сейчас Росавиация совместно с МИД и Ростуризмом организует вывоз россиян из европейских стран домой, обо всех проблемах российские граждане могут сообщить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45 или на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11 (с 8 до 20 по Москве).
Посольство также опровергло утверждения регионального секретаря по туризму и культуре, что посольство в Лиссабоне в данной ситуации "бездействует", "молчит" и "не отвечает на обращения".
"Это не соответствует действительности и является очередным примером предвзятого в нынешней геополитической ситуации отношения отдельных португальских представителей к российской власти", - говорится в сообщении.
Опубликовано: М. Зубков