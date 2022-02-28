https://ria.ru/20220228/samolet-1775584573.html

Самолет "Уральских авиалиний", летевший в Португалию, вернулся в Москву

Самолет "Уральских авиалиний", летевший в Португалию, вернулся в Москву - РИА Новости, 28.02.2022

Самолет "Уральских авиалиний", летевший в Португалию, вернулся в Москву

Самолет "Уральских авиалиний", следовавший на португальский остров Мадейра, на котором должны были вернуться в Россию туристы, развернулся в воздухе после... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:10

2022-02-28T15:10

2022-02-28T17:33

москва

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

уральские авиалинии

лиссабон (город)

мадейра

россия

португалия

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МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", следовавший на португальский остров Мадейра, на котором должны были вернуться в Россию туристы, развернулся в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства в Европе."Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший 27.02 за нашими туристами на остров Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой", - говорится в сообщении посольства, размещенном на его странице в Facebook.Консульский отдел посольства связался с туристами, сейчас прорабатываются варианты их возвращения на родину.По информации корреспондента РИА-Новости, находящегося в данный момент на Мадейре (Фуншал), всем российским туристам, прессе и турагентам была оказана своевременная помощь. Португальские власти и принимающая сторона/туроператор разместили их в пятизвездочном отеле, обеспечили питание и круглосуточное обслуживание. Министерство по туризму Мадейры сделало все, чтобы помочь российским и украинским туристам, застрявшим на острове. Посольство напоминает, что сейчас Росавиация совместно с МИД и Ростуризмом организует вывоз россиян из европейских стран домой, обо всех проблемах российские граждане могут сообщить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45 или на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11 (с 8 до 20 по Москве).Посольство также опровергло утверждения регионального секретаря по туризму и культуре, что посольство в Лиссабоне в данной ситуации "бездействует", "молчит" и "не отвечает на обращения"."Это не соответствует действительности и является очередным примером предвзятого в нынешней геополитической ситуации отношения отдельных португальских представителей к российской власти", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, лиссабон (город), мадейра, россия, португалия, туристы, туризм, новости - туризм