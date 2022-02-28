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Туризм
https://ria.ru/20220228/s7-1775617694.html
Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта
Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта - РИА Новости, 28.02.2022
Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта
Авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене всех рейсов в Европу до 26 марта включительно в связи с закрытием воздушного пространства европейскими... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:11
2022-02-28T17:11
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене всех рейсов в Европу до 26 марта включительно в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами, сообщает перевозчик."Отменены рейсы в Австрию, Болгарию, Грецию, Испанию, Италию, Молдову, Францию, на Кипр", — заявляют в компании.Уточняется, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости проездных документов или обменять их на другие даты."Если билет был куплен на сайте или в приложении S7 Airlines, то после получения смс об отмене рейса можно самостоятельно вернуть или обменять его в разделе "Мои бронирования", — рассказывают в компании. — Если покупка была совершена в кассе или на другом сайте, за возвратом необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета".
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испания, италия, молдавия, s7 airlines, австрия, болгария, франция, кипр, греция, авиабилеты, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
17:11 28.02.2022
 
Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта

S7 Airlines сообщила об отмене всех рейсов в Европу до 26 марта включительно

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене всех рейсов в Европу до 26 марта включительно в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами, сообщает перевозчик.
"Отменены рейсы в Австрию, Болгарию, Грецию, Испанию, Италию, Молдову, Францию, на Кипр", — заявляют в компании.
Уточняется, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости проездных документов или обменять их на другие даты.
"Если билет был куплен на сайте или в приложении S7 Airlines, то после получения смс об отмене рейса можно самостоятельно вернуть или обменять его в разделе "Мои бронирования", — рассказывают в компании. — Если покупка была совершена в кассе или на другом сайте, за возвратом необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета".
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
16:55В России
Росавиация: Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран
Опубликовано: О. Кабанова
 
ТуризмИспанияИталияМолдавияS7 AirlinesАвстрияБолгарияФранцияКипрГрецияавиабилетыпассажирыНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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