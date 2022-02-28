https://ria.ru/20220228/s7-1775617694.html

Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта

Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта - РИА Новости, 28.02.2022

Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта

Авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене всех рейсов в Европу до 26 марта включительно в связи с закрытием воздушного пространства европейскими... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:11

2022-02-28T17:11

2022-02-28T17:11

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене всех рейсов в Европу до 26 марта включительно в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами, сообщает перевозчик."Отменены рейсы в Австрию, Болгарию, Грецию, Испанию, Италию, Молдову, Францию, на Кипр", — заявляют в компании.Уточняется, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости проездных документов или обменять их на другие даты."Если билет был куплен на сайте или в приложении S7 Airlines, то после получения смс об отмене рейса можно самостоятельно вернуть или обменять его в разделе "Мои бронирования", — рассказывают в компании. — Если покупка была совершена в кассе или на другом сайте, за возвратом необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета".

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/nebo-1775615199.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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