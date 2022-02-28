https://ria.ru/20220228/s7-1775617694.html
Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта
Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта - РИА Новости, 28.02.2022
Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта
Авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене всех рейсов в Европу до 26 марта включительно в связи с закрытием воздушного пространства европейскими... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:11
2022-02-28T17:11
2022-02-28T17:11
туризм
испания
италия
молдавия
s7 airlines
австрия
болгария
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743248341_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_944f98f6d9de52dcb1d7e386226762cb.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене всех рейсов в Европу до 26 марта включительно в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами, сообщает перевозчик."Отменены рейсы в Австрию, Болгарию, Грецию, Испанию, Италию, Молдову, Францию, на Кипр", — заявляют в компании.Уточняется, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости проездных документов или обменять их на другие даты."Если билет был куплен на сайте или в приложении S7 Airlines, то после получения смс об отмене рейса можно самостоятельно вернуть или обменять его в разделе "Мои бронирования", — рассказывают в компании. — Если покупка была совершена в кассе или на другом сайте, за возвратом необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета".
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/nebo-1775615199.html
испания
италия
молдавия
австрия
болгария
франция
кипр
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743248341_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e5277086b7c05aa841e5ab0799881d89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, италия, молдавия, s7 airlines, австрия, болгария, франция, кипр, греция, авиабилеты, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта
S7 Airlines сообщила об отмене всех рейсов в Европу до 26 марта включительно
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене всех рейсов в Европу до 26 марта включительно в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами, сообщает перевозчик.
"Отменены рейсы в Австрию, Болгарию, Грецию, Испанию, Италию, Молдову, Францию, на Кипр", — заявляют в компании.
Уточняется, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости проездных документов или обменять их на другие даты.
"Если билет был куплен на сайте или в приложении S7 Airlines, то после получения смс об отмене рейса можно самостоятельно вернуть или обменять его в разделе "Мои бронирования", — рассказывают в компании. — Если покупка была совершена в кассе или на другом сайте, за возвратом необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета".
Опубликовано: О. Кабанова