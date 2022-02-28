https://ria.ru/20220228/rumyniya-1775579924.html

В Румынии призвали заблокировать работу всех российских компаний

В Румынии призвали заблокировать работу всех российских компаний - РИА Новости, 28.02.2022

В Румынии призвали заблокировать работу всех российских компаний

Власти Румынии должны ввести полную блокаду российских компаний и предпринимателей на своей территории, заявил спикер румынской Палаты депутатов Марчел Чолаку. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:55

2022-02-28T14:55

2022-02-28T14:55

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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Власти Румынии должны ввести полную блокаду российских компаний и предпринимателей на своей территории, заявил спикер румынской Палаты депутатов Марчел Чолаку."На румынской территории должна быть полная блокада любых российских компаний и российских бизнесменов", — заявил Чолаку журналистам.Он отметил, что обсудил сложившуюся ситуацию с председателем Сената Румынии Флорином Кыцу. Политики приняли решение провести совместное заседание Сената и Палаты депутатов, чтобы принять резолюцию о ситуации на Украине. Кроме того, депутаты должны подтвердить, что Румыния поддерживает санкции против РФ.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775548008.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775441390.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, румыния, санкции в отношении россии, санкции