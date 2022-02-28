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В Румынии призвали заблокировать работу всех российских компаний
В Румынии призвали заблокировать работу всех российских компаний - РИА Новости, 28.02.2022
В Румынии призвали заблокировать работу всех российских компаний
Власти Румынии должны ввести полную блокаду российских компаний и предпринимателей на своей территории, заявил спикер румынской Палаты депутатов Марчел Чолаку. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:55
2022-02-28T14:55
в мире
россия
румыния
санкции в отношении россии
санкции
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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Власти Румынии должны ввести полную блокаду российских компаний и предпринимателей на своей территории, заявил спикер румынской Палаты депутатов Марчел Чолаку."На румынской территории должна быть полная блокада любых российских компаний и российских бизнесменов", — заявил Чолаку журналистам.Он отметил, что обсудил сложившуюся ситуацию с председателем Сената Румынии Флорином Кыцу. Политики приняли решение провести совместное заседание Сената и Палаты депутатов, чтобы принять резолюцию о ситуации на Украине. Кроме того, депутаты должны подтвердить, что Румыния поддерживает санкции против РФ.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775548008.html
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Владимир Лаврентьев
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в мире, россия, румыния, санкции в отношении россии, санкции
14:55 28.02.2022
 
В Румынии призвали заблокировать работу всех российских компаний

Глава парламента Румынии Чолаку призвал заблокировать работу российских компаний в стране

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Власти Румынии должны ввести полную блокаду российских компаний и предпринимателей на своей территории, заявил спикер румынской Палаты депутатов Марчел Чолаку.
"На румынской территории должна быть полная блокада любых российских компаний и российских бизнесменов", — заявил Чолаку журналистам.
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:16
В Кремле рассказали о планах по реагированию на западные санкции
Он отметил, что обсудил сложившуюся ситуацию с председателем Сената Румынии Флорином Кыцу. Политики приняли решение провести совместное заседание Сената и Палаты депутатов, чтобы принять резолюцию о ситуации на Украине. Кроме того, депутаты должны подтвердить, что Румыния поддерживает санкции против РФ.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 22:51
Евросоюз ввел новые санкции против России
Опубликовано: В. Лаврентьев
 
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