https://ria.ru/20220228/registratsiya-1775649400.html

Чернышенко поручил сделать регистрацию на вывозные рейсы через "Госуслуги"

Чернышенко поручил сделать регистрацию на вывозные рейсы через "Госуслуги" - РИА Новости, 28.02.2022

Чернышенко поручил сделать регистрацию на вывозные рейсы через "Госуслуги"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги", сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:02

2022-02-28T19:02

2022-02-28T19:02

туризм

дмитрий чернышенко

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

госуслуги

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги", сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Ростуризмом до 3 марта создать на портале госуслуг специальную форму для сбора информации о россиянах, находящихся на отдыхе за границей или на территории России, которые не имеют возможности вернуться в страну из-за ограничения транспортного сообщения", - говорится в сообщении."Вице-премьер также поручил проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги", - добавили в аппарате.

https://ria.ru/20220227/turisty-1775463939.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

дмитрий чернышенко, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, госуслуги