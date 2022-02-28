https://ria.ru/20220228/registratsiya-1775649400.html
Чернышенко поручил сделать регистрацию на вывозные рейсы через "Госуслуги"
Чернышенко поручил сделать регистрацию на вывозные рейсы через "Госуслуги" - РИА Новости, 28.02.2022
Чернышенко поручил сделать регистрацию на вывозные рейсы через "Госуслуги"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги", сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:02
2022-02-28T19:02
2022-02-28T19:02
туризм
дмитрий чернышенко
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
госуслуги
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги", сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Ростуризмом до 3 марта создать на портале госуслуг специальную форму для сбора информации о россиянах, находящихся на отдыхе за границей или на территории России, которые не имеют возможности вернуться в страну из-за ограничения транспортного сообщения", - говорится в сообщении."Вице-премьер также поручил проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги", - добавили в аппарате.
https://ria.ru/20220227/turisty-1775463939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, госуслуги
Чернышенко поручил сделать регистрацию на вывозные рейсы через "Госуслуги"
Чернышенко поручил проработать регистрацию россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги"