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Туризм
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Чернышенко поручил сделать регистрацию на вывозные рейсы через "Госуслуги"
Чернышенко поручил сделать регистрацию на вывозные рейсы через "Госуслуги" - РИА Новости, 28.02.2022
Чернышенко поручил сделать регистрацию на вывозные рейсы через "Госуслуги"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги", сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:02
2022-02-28T19:02
туризм
дмитрий чернышенко
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
госуслуги
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги", сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Ростуризмом до 3 марта создать на портале госуслуг специальную форму для сбора информации о россиянах, находящихся на отдыхе за границей или на территории России, которые не имеют возможности вернуться в страну из-за ограничения транспортного сообщения", - говорится в сообщении."Вице-премьер также поручил проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги", - добавили в аппарате.
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дмитрий чернышенко, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, госуслуги
19:02 28.02.2022
 
Чернышенко поручил сделать регистрацию на вывозные рейсы через "Госуслуги"

Чернышенко поручил проработать регистрацию россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги"

© Владимир ТрефиловСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
© Владимир Трефилов
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги", сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Ростуризмом до 3 марта создать на портале госуслуг специальную форму для сбора информации о россиянах, находящихся на отдыхе за границей или на территории России, которые не имеют возможности вернуться в страну из-за ограничения транспортного сообщения", - говорится в сообщении.
"Вице-премьер также поручил проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через "Госуслуги", - добавили в аппарате.
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ТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмГосуслуги
 
 
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