https://ria.ru/20220228/referendum-1775616341.html

Орда: наблюдатели не выявили принципиальных нарушений на референдуме

Орда: наблюдатели не выявили принципиальных нарушений на референдуме - РИА Новости, 28.02.2022

Орда: наблюдатели не выявили принципиальных нарушений на референдуме

Национальные наблюдатели не выявили принципиальных нарушений на референдуме по конституции в Белоруссии, которые могли бы повлиять на голосование, заявил их... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:59

2022-02-28T16:59

2022-02-28T16:59

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

цик белоруссии

референдум в белоруссии

игорь карпенко

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МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Национальные наблюдатели не выявили принципиальных нарушений на референдуме по конституции в Белоруссии, которые могли бы повлиять на голосование, заявил их представитель, председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда."Принципиальных нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результаты голосования, не выявлено в принципе", - сказал он на пресс-конференции.По его словам, на референдуме была организована грамотная и четкая работа комиссий, придраться к их работе практически не к чему. Орда добавил, что в ходе голосования были отмечены отдельные технические вопросы, но они оперативно решались и не влияли на ход процесса."Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь прошёл в соответствии с законодательством, открыто и гласно", - подчеркнул Орда.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно. Согласно сообщению главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко, за поправки в конституцию на референдуме проголосовали около двух третей граждан, решение принято.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220216/evrosoyuz-1773037692.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, цик белоруссии, референдум в белоруссии, игорь карпенко