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Орда: наблюдатели не выявили принципиальных нарушений на референдуме
Орда: наблюдатели не выявили принципиальных нарушений на референдуме - РИА Новости, 28.02.2022
Орда: наблюдатели не выявили принципиальных нарушений на референдуме
Национальные наблюдатели не выявили принципиальных нарушений на референдуме по конституции в Белоруссии, которые могли бы повлиять на голосование, заявил их... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:59
2022-02-28T16:59
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
цик белоруссии
референдум в белоруссии
игорь карпенко
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МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Национальные наблюдатели не выявили принципиальных нарушений на референдуме по конституции в Белоруссии, которые могли бы повлиять на голосование, заявил их представитель, председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда."Принципиальных нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результаты голосования, не выявлено в принципе", - сказал он на пресс-конференции.По его словам, на референдуме была организована грамотная и четкая работа комиссий, придраться к их работе практически не к чему. Орда добавил, что в ходе голосования были отмечены отдельные технические вопросы, но они оперативно решались и не влияли на ход процесса."Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь прошёл в соответствии с законодательством, открыто и гласно", - подчеркнул Орда.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно. Согласно сообщению главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко, за поправки в конституцию на референдуме проголосовали около двух третей граждан, решение принято.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
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белоруссия, цик белоруссии, референдум в белоруссии, игорь карпенко
16:59 28.02.2022
 

Орда: наблюдатели не выявили принципиальных нарушений на референдуме

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНабережная реки Свислочь в Минске
Набережная реки Свислочь в Минске - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Национальные наблюдатели не выявили принципиальных нарушений на референдуме по конституции в Белоруссии, которые могли бы повлиять на голосование, заявил их представитель, председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда.
"Принципиальных нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результаты голосования, не выявлено в принципе", - сказал он на пресс-конференции.
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По его словам, на референдуме была организована грамотная и четкая работа комиссий, придраться к их работе практически не к чему. Орда добавил, что в ходе голосования были отмечены отдельные технические вопросы, но они оперативно решались и не влияли на ход процесса.
"Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь прошёл в соответствии с законодательством, открыто и гласно", - подчеркнул Орда.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно. Согласно сообщению главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко, за поправки в конституцию на референдуме проголосовали около двух третей граждан, решение принято.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
Опубликовано: А. Смирнов
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияЦИК БелоруссииРеферендум в БелоруссииИгорь Карпенко
 
 
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