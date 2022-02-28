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В Омской области отменили QR-коды

В Омской области отменили QR-коды - РИА Новости, 28.02.2022

В Омской области отменили QR-коды

Заболеваемость коронавирусом в Омской области снизились за последнюю неделю в три раза, в связи с этим в регионе отменяется система QR-кодов при посещении... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:05

2022-02-28T16:05

2022-02-28T16:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

александр бурков

омская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Омской области снизились за последнюю неделю в три раза, в связи с этим в регионе отменяется система QR-кодов при посещении общественных мест, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства."У нас за последнюю неделю показатель заболеваемости в 3 раза ниже, чем в первые две недели февраля. Мы видим, что сегодня выздоравливают в два раза больше людей, чем заболевают. Последние дни мы не госпитализировали детей", - сообщил губернатор Александр Бурков на заседании оперштаба.По его словам, это говорит о том, что в регионе резко снижается заболеваемость и тяжесть заболеваемости."Принято решение отменить систему предъявления QR-кодов при посещении учреждений культуры, предприятий сферы услуг: это и торговые центры, парикмахерские, бассейны и многое другое. То есть здесь эти меры отменяются с 1 марта на территории Омской области. Но при этом по требованию Роспотребнадзора мы сохраняем масочный режим", - добавил Бурков.Соблюдение масочного режима в общественных местах и на транспорте в области по-прежнему сохраняется. Помимо этого, на заседании оперштаба было принято решение с сегодняшнего дня вывести из ковидного фонда 270 коек и вернуть их по профилю.

омская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, александр бурков, омская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы