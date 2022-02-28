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В Омской области отменили QR-коды
В Омской области отменили QR-коды - РИА Новости, 28.02.2022
В Омской области отменили QR-коды
Заболеваемость коронавирусом в Омской области снизились за последнюю неделю в три раза, в связи с этим в регионе отменяется система QR-кодов при посещении... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:05
2022-02-28T16:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр бурков
омская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Омской области снизились за последнюю неделю в три раза, в связи с этим в регионе отменяется система QR-кодов при посещении общественных мест, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства."У нас за последнюю неделю показатель заболеваемости в 3 раза ниже, чем в первые две недели февраля. Мы видим, что сегодня выздоравливают в два раза больше людей, чем заболевают. Последние дни мы не госпитализировали детей", - сообщил губернатор Александр Бурков на заседании оперштаба.По его словам, это говорит о том, что в регионе резко снижается заболеваемость и тяжесть заболеваемости."Принято решение отменить систему предъявления QR-кодов при посещении учреждений культуры, предприятий сферы услуг: это и торговые центры, парикмахерские, бассейны и многое другое. То есть здесь эти меры отменяются с 1 марта на территории Омской области. Но при этом по требованию Роспотребнадзора мы сохраняем масочный режим", - добавил Бурков.Соблюдение масочного режима в общественных местах и на транспорте в области по-прежнему сохраняется. Помимо этого, на заседании оперштаба было принято решение с сегодняшнего дня вывести из ковидного фонда 270 коек и вернуть их по профилю.
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общество, здоровье - общество, александр бурков, омская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
16:05 28.02.2022
 
В Омской области отменили QR-коды

В Омской области отменили QR-коды для посещения общественных мест

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Омской области снизились за последнюю неделю в три раза, в связи с этим в регионе отменяется система QR-кодов при посещении общественных мест, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.
"У нас за последнюю неделю показатель заболеваемости в 3 раза ниже, чем в первые две недели февраля. Мы видим, что сегодня выздоравливают в два раза больше людей, чем заболевают. Последние дни мы не госпитализировали детей", - сообщил губернатор Александр Бурков на заседании оперштаба.
По его словам, это говорит о том, что в регионе резко снижается заболеваемость и тяжесть заболеваемости.
"Принято решение отменить систему предъявления QR-кодов при посещении учреждений культуры, предприятий сферы услуг: это и торговые центры, парикмахерские, бассейны и многое другое. То есть здесь эти меры отменяются с 1 марта на территории Омской области. Но при этом по требованию Роспотребнадзора мы сохраняем масочный режим", - добавил Бурков.
Соблюдение масочного режима в общественных местах и на транспорте в области по-прежнему сохраняется. Помимо этого, на заседании оперштаба было принято решение с сегодняшнего дня вывести из ковидного фонда 270 коек и вернуть их по профилю.
Опубликовано: О. Маркова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр БурковОмская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
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